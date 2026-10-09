Gobierno "solidariza" con Panamá y ofrece ayuda tras terremoto de magnitud 7,6

El Gobierno manifestó su disposición a colaborar con Panamá tras el terremoto de magnitud 7,6 que sacudió al país.

El sismo se produjo a las 12:56 hora local (17:56 GMT). Su epicentro se ubicó en La Pitaloza, un corregimiento rural en la provincia de Herrera, en el sur del país y cerca de la costa del océano Pacífico. Tuvo una profundidad de 12,6 kilómetros.

El biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, manifestó desde La Moneda que, “como Gobierno, queremos solidarizar con el pueblo panameño por las consecuencias del sismo que afectó de una magnitud de 7,6 grados".

"Toda nuestra solidaridad con el pueblo panameño y a través de nuestra Cancillería se están haciendo los enlaces y los contactos pertinentes con el propósito de conocer cuál es el estado de situación con nacionales en Panamá, si existen algún grado de afectación y cómo se puede colaborar y ayudarlos”, añadió.

Finalmente, señaló que "al mismo tiempo, manifestar que como país estamos disponibles en la medida que así lo solicite el gobierno panameño para ayudar en todos aquellos aspectos que sean necesarios ante esta situación de emergencia que ellos viven”.

(Imagen: @NTN24)

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