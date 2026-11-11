Gobierno retira proyecto que buscaba limitar alzas de combustibles a menos de 24 horas de su ingreso al Congreso

A menos de 24 horas de su ingreso, el Gobierno retiró el proyecto de ley que buscaba limitar a $20 por litro las alzas de los combustibles durante los próximos 90 días.

La iniciativa había ingresado, con discusión inmediata, este miércoles a la Cámara de Diputados, en medio del paro de camioneros que se registra a nivel nacional.

Según fuentes cercanas a Emol, el texto contenía un “error” que obligó a realizar correcciones.

Debido a esto, el proyecto no figura en la tabla de la sesión de este jueves de la Cámara de Diputados, donde inicialmente estaba contemplado que fuera dado a conocer.

Cabe señalar que la propuesta buscaba que el traspaso de las variaciones de los precios internacionales de los combustibles a nivel local se realizara de manera más gradual, en un escenario marcado por el encarecimiento de los hidrocarburos a raíz del conflicto bélico.

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