Gobierno recalca que "aún existen etapas y recursos" tras decisión de tribunal de frenar proyecto de nueva cárcel en Santiago

La Subsecretaría de Justicia abordó la resolución del 17° Juzgado Civil de Santiago que ordenó frenar el proyecto de ampliación de la cárcel Santiago 1, señalando que insistirán en su plan.

A través de un comunicado, se indicó que "la resolución dictada por el 17° Juzgado Civil de Santiago respecto del proyecto de ampliación del Centro de Detención Preventiva Santiago 1 corresponde a una resolución de primera instancia, por lo que aún existen etapas y recursos contemplados en nuestro ordenamiento jurídico".

Junto con ello, manifestó que "la necesidad de fortalecer la infraestructura penitenciaria del país se mantiene vigente. El aumento de la población penal y el déficit histórico de plazas carcelarias hacen necesario seguir avanzando en medidas que permitan ampliar la capacidad del sistema penitenciario y responder adecuadamente a los desafíos actuales en materia de seguridad".

Finalmente, la repartición señaló que "continuará trabajando para impulsar las acciones necesarias que permitan fortalecer la infraestructura penitenciaria, contribuir a la seguridad pública y dar respuesta a los desafíos que enfrenta el país en esta materia, siempre dentro del marco institucional y con pleno respeto a las decisiones de los tribunales de justicia".

Cabe señalar que el 17° Juzgado Civil de Santiago acogió la solicitud presentada por la Municipalidad de Santiago y ordenó detener el proyecto de construcción, paralizando toda actuación asociada al proyecto, incluyendo modificaciones al Plan Regulador, procesos de licitación, adjudicación de contratos, asignación de recursos públicos y cualquier trámite destinado a ejecutar las obras.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA