Gobierno reacciona ante alza de desempleo: "Chile sigue pagando los costos de años de malas políticas públicas"

Tras conocerse que la tasa de desocupación en Chile alcanzó el 9,4% durante el trimestre marzo-mayo de 2026, su nivel más alto en cinco años, el Gobierno se refirió a las cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y aseguró que reforzará las medidas para impulsar la creación de empleo.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, afirmó que los resultados reflejan las consecuencias de un prolongado período de bajo crecimiento económico.

"Las cifras del INE confirman que Chile sigue pagando los costos de años de malas políticas públicas, con bajo crecimiento y falta de prioridad por la creación de empleo", sostuvo.

La autoridad agregó que actualmente hay más de 980 mil personas sin trabajo, cerca de dos millones de personas en la informalidad y una tasa de desempleo que afecta especialmente a mujeres y jóvenes.

"Hoy tenemos más de 980 mil personas sin trabajo, cerca de dos millones en la informalidad y una tasa de desocupación de 9,4%, que golpea especialmente a mujeres y a jóvenes. Es un verdadero drama social", enfatizó.

Mas explicó que el Ejecutivo ya está implementando medidas para revertir este escenario.

"Por instrucción del presidente José Antonio Kast estamos actuando con sentido de urgencia. En el corto plazo, lideramos una Mesa Interministerial por el Empleo para acelerar la creación de puestos de trabajo. Y en paralelo estamos destrabando proyectos de inversión, mejorando la gestión de los permisos ambientales y sectoriales", indicó.

Asimismo, expresó que el Gobierno espera que la futura Ley de Reconstrucción contribuya a dinamizar la economía.

"En los próximos años, esperamos que la Ley de Reconstrucción impulse el crecimiento, la inversión y el empleo que Chile necesita. Nuestro compromiso es uno solo: volver a poner a Chile en marcha para que más familias puedan recuperar la tranquilidad que da un empleo", afirmó.

Por su parte, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, reconoció que el escenario laboral es complejo y llamó a intensificar las acciones para recuperar el empleo.

"Hay que redoblar esfuerzos", admitió.

El secretario de Estado sostuvo que el objetivo del Gobierno de reducir el desempleo a 6% representa un desafío importante.

"Una meta de converger a un 6% de desempleo es bastante ambiciosa. Pero creo que es bueno ponerse metas ambiciosas", declaró.

No obstante, reconoció que esa meta será difícil de alcanzar mientras la economía mantenga un bajo ritmo de crecimiento.

"Se ve muy lejano" con una economía estancada, como la chilena, reconoció.

Finalmente, Rau puso el foco en las personas afectadas por la falta de empleo.

"Tenemos que responder a esas familias, a esas 980 mil personas que buscan trabajo y no encuentran, a esos jóvenes, donde la tasa de desempleo juvenil también aumentó", indicó.

Según el INE, la tasa de desocupación de 9,4% representa un aumento de 0,5 puntos porcentuales en doce meses, debido a que la fuerza de trabajo creció 1,3%, por sobre el incremento de 0,8% de las personas ocupadas.

Además, el número de personas desocupadas aumentó 6,9%, impulsado por el alza de quienes se encontraban cesantes (5,9%) y de quienes buscan trabajo por primera vez (16,4%).

Por sexo, la desocupación femenina llegó a 10,5%, con un incremento de 0,4 puntos porcentuales, mientras que la masculina alcanzó 8,6%, aumentando 0,5 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior.

El informe también mostró que la tasa de ocupación informal se ubicó en 27,0%, lo que representa un aumento de 1,0 punto porcentual en comparación con mayo de 2025.

PURANOTICIA