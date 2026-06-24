Gobierno presentó ante la comisión de Educación de la Cámara el proyecto que busca reformar el Sistema de Admisión Escolar

Ante la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, el Gobierno presentó el proyecto con el que busca reformar el Sistema de Admisión Escolar (SAE).

Fue la ministra de Educación, María Paz Arzola, la encargada de exponer los principales lineamientos de la propuesta en la comisión del ramo, instancia en la que la acompañó el subsecretario Daniel Rodríguez.

Al respecto, señalaron que el proyecto busca restituir el reconocimiento del mérito como eje central del proceso de admisión. Y, en esa misma línea, se quiere disminuir el peso que tiene la aleatoriedad.

Del mismo modo, se pretende entregar mayor autonomía y flexibilidad al sistema, junto a fortalecer la existencia de proyectos educativos diversos que respondan a las expectativas de las familias.

De acuerdo a lo expuesto en la comisión, el proyecto faculta a los establecimientos educacionales a implementar mecanismos de elección mutua en el proceso de admisión escolar.

Esto es factible si el centro educativo cumple con la condición de presentar una alta demanda de matrícula.

Para tales casos, además de la postulación anual mediante ventanilla única digital se incluye la posibilidad de la fase de elección mutua.

Aquí los establecimientos podrán implementar entrevistas con los padres y apoderados de sus postulantes para entregar operatividad real a la adhesión y compromiso con el proyecto educativo.

También son considerados otros factores, como la asistencia previa, la participación en reuniones informativas, las aptitudes acordes a especializaciones en el caso que corresponda, la distancia entre la vivienda y el establecimiento, la comuna de residencia, y provenir de un establecimiento del mismo sostenedor u otro.

Además, a partir de séptimo básico los establecimientos educacionales podrán considerar también el desempeño académico.

Junto a estos cambios, el proyecto también propone resguardos para la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) y la diversidad socioeconómica.

En esta dirección, los establecimientos que apliquen el mecanismo de elección mutua deberán cumplir con cuotas de 10% de estudiantes con NEE permanentes y certificadas, y de 20% de estudiantes prioritarios según la Subvención Escolar Preferencial (SEP).

El proyecto otorga a los directores la posibilidad de manejar un 5% de sobrecupos totales al final del proceso para ajustar situaciones excepcionales, debidamente fundadas.

Por último, se garantiza que las y los párvulos de nivel medio mayor podrán ingresar a prekínder en el mismo establecimiento sin pasar por el proceso de admisión general.

DEBATE PARLAMENTARIO

En primer término, diputadas y diputados críticos de la propuesta expresaron sus inquietudes sobre el riesgo de volver a mecanismos que generen discriminación arbitraria en los procesos de selección de las y los estudiantes.

A su vez, recalcaron que existen antecedentes que validan el buen funcionamiento del SAE.

Y manifestaron reparos a los porcentajes asignados para estudiantes con NEE y prioritarios.

Desde su perspectiva, el proceso de elección mutua propuesto debería ser perfeccionado para entregar mayores garantías de no discriminación.

Por estas razones, solicitaron al gobierno modificar la suma urgencia asignada a la tramitación del proyecto.

En tanto, los diputados y las diputadas de partidos del oficialismo valoraron que el gobierno presente estas modificaciones al SAE, sistema que calificaron como una “tómbola” que las familias esperan que termine.

En esa línea respaldaron que los establecimientos con alta demanda puedan tener la posibilidad de realizar procesos de selección, ya que eso permite crear comunidades alineadas con los proyectos educativos de los establecimientos.

En cuanto a la urgencia, manifestaron su voluntad de dar tiempo suficiente para la tramitación, pero sin alargar extremadamente el debate.

Sobre su aplicación, se precisó que estas modificaciones no serían implementadas para el proceso de selección 2027, sino que con probabilidad recién a partir del año 2028.

PURANOTICIA