Gobierno presenta programa que contempla inversión de $20 mil millones para recuperar barrios y generar empleo

El Presidente José Antonio Kast anunció una inversión de $20 mil millones que permitirá recuperar barrios y espacios urbanos en comunas de todo Chile, a través de trabajos que además contribuirán a generar empleo local.

Se trata del Programa de Recuperación de Espacios de Alto Valor Social (Preavs) de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), lanzado en el Mercado Central de Santiago.

Durante la presentación, el Mandatario abordó los efectos que tiene el deterioro de los barrios no solo en quienes viven en ellos, sino también en la actividad comercial y el empleo.

“Cuando un barrio se abandona, las familias dejan de recorrerlo. El comercio pierde clientes, los turistas escapan y se pierden. Lo más importante para Chile hoy son los empleos”, dijo.

La recuperación de los espacios urbanos también busca contribuir a generar entornos más seguros.

“La recuperación de barrios también forma parte de nuestra tarea de seguridad. Un espacio limpio, iluminado y con vida es un espacio más seguro para quienes viven y trabajan en él”, añadió el jefe de Estado.

El programa contempla además una permanencia de las intervenciones en los sectores priorizados. Al respecto, el Presidente señaló: “Esto no es una entrada y salida. Nos vamos a quedar ahí hasta recuperar barrio por barrio”.

MEJORAMIENTO DEL CASCO HISTÓRICO

Una de las intervenciones ya contempladas se desarrollará en el entorno del Mercado Central. Con cargo al Preavs se encuentran asignados $1.128.800.000 para el proyecto “Mejoramiento Casco Histórico: Eje Paseo Ahumada, Paseo Puente y Plaza de Armas”.

La iniciativa considera nueve tramos entre Ismael Valdés Vergara y la Alameda, pasando por Plaza de Armas, con una intervención acotada en este último punto.

Las obras incluyen la reposición de 2.420,72 m² de pavimentos, el recambio de 88 luminarias LED, la instalación y reposición de 33 cámaras de televigilancia y la habilitación de las torres de iluminación “kokones”.

También se consideran 17 nuevos escaños y el mejoramiento de otros 35, junto con 73 bolardos, 48 basureros, 58 árboles y 38 nuevas jardineras, entre otras obras.

La licitación fue publicada el 25 de agosto y se encuentra cerrada y en evaluación de dos ofertas. La adjudicación se estima para el 5 de noviembre de 2026 y el plazo de ejecución de las obras será de ocho meses, además de una consultoría de Inspección Técnica de Obras por nueve meses.

MERCADO CENTRAL

La presentación del programa se realizó en el Mercado Central, donde la Municipalidad de Santiago impulsa la pintura y recuperación del recinto mediante una alianza público-privada con la empresa Easy.

Durante su discurso, el Presidente destacó la relevancia del lugar para comerciantes, visitantes y turistas.

“Detrás de cada local hay familias de comerciantes que han sostenido este lugar con su trabajo. Y este trabajo también les ha permitido sostener a sus familias. Es un lugar con esa historia que merece un entorno a su altura”, dijo el mandatario.

La recuperación del sector se desarrolla a través de un trabajo conjunto entre el Gobierno, el municipio, el Gobierno Regional y el sector privado, articulando esfuerzos y recursos para recuperar y mejorar los espacios públicos.

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