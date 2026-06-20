Gobierno Metropolitano lanza catálogo con 31 panoramas de vacaciones de invierno

Para promover el turismo local, fomentar la vida en comunidad y ofrecer alternativas de recreación para niños, niñas y familias durante el receso escolar, el Gobierno Metropolitano presentó el nuevo catálogo digital "Panoramas de Santiago: Vacaciones de Invierno 2026".

Es una guía que reúne 31 actividades destacadas, que se desarrollarán en distintos puntos de la Región Metropolitana.

El gobernador Claudio Orrego comentó que "Santiago cuenta con una amplia oferta de actividades, atractivos turísticos y experiencias familiares que permiten disfrutar de unas vacaciones de invierno entretenidas y diversas sin necesidad de salir de la capital".

Y añadió que "a través de este catálogo digital de 31 panoramas, trece de ellas gratuitos, buscamos incentivar que las personas redescubran la región, conozcan nuevos espacios y aprovechen la variada programación disponible en las distintas comunas".

"Queremos recuperar la ciudad para las personas y que Santiago vuelva a vivirse en la calle, en sus barrios y plazas", precisó.

El catálogo incluye actividades para distintos intereses y edades, entre ellas experiencias culturales, festivales, museos, parques temáticos, actividades deportivas, talleres infantiles y panoramas vinculados a la naturaleza.

Destacan también cinco panoramas en museos y espacios culturales, que contarán con programación especial para vacaciones de invierno.

El catálogo está disponible en formato digital y puede ser descargado gratuitamente en los sitios web del Gobierno de Santiago, la Corporación Regional de Santiago y Visit Santiago.

También será difundido mediante las redes sociales institucionales para ampliar su alcance y facilitar el acceso a la información tanto para residentes como para visitantes.

Es posible descargar el catálogo en los sitios web www.gobiernosantiago.cl, www,coroporacionrm.cl y www.visitsantiago,travel, y en los espacios de Instagram @gobierno.santiago, @corpo.rm y @visitsantiago_.

PURANOTICIA