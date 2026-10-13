Gobierno logra acuerdo con concesionaria para rebajar TAG en Autopista Central: tarifas se reducirán hasta 25% desde enero de 2027

El Gobierno anunció un acuerdo con la concesionaria de la Autopista Central para una rebaja del 10% del TAG en tarifa base y del 25% en tarifa punta y de saturación.

El beneficio comenzará a ser aplicado desde el 1 de enero de 2027 sólo para los usuarios que paguen dentro de los primeros 60 días.

El anuncio lo hizo el Presidente José Antonio Kast, junto al biministro de Obras Públicas y de Transportes, Louis de Grange, y el director general de VíasChile y propietaria de la autopista, Andrés Barberis, en las instalaciones de la concesionaria en San Bernardo.

La medida viene acompañada de un acuerdo entre la concesionaria y el Gobierno para extender el contrato por otros 20 meses, pero aún se debe revisar administrativamente, por lo cual la rebaja no se puede aplicar de inmediato y deberá esperar hasta el próximo año.

"Hemos visto, a lo largo del tiempo, cómo distintas personas han manifestado su preocupación por el alza de las tarifas de las carreteras urbanas, y hoy día podemos señalar que tenemos una buena noticia que se está desarrollando", señaló el mandatario.

Luego, anunció que "se ha llegado a un acuerdo entre el Ministerio de Obras Públicas y la empresa para implementar una rebaja de la tarifa del 10% en horas no punta, y del 25% de la tarifa en horarios punta y de saturación".

En tanto, el biministro de Grange dijo que "esta rebaja en Autopista Central es un punto de partida, continuaremos las conversaciones con las demás concesionarias, porque este es un compromiso de Gobierno que estamos decididos a cumplir".

Finalmente, Barberis expresó que "como operador de la autopista urbana concesionada de mayor tráfico de la región Metropolitana, nos enorgullece ser parte de este importante anuncio que permitirá beneficiar directamente a cerca de 1.700.000 usuarios de la ruta cada mes".

VíasChile es controlada por la empresa española Abertis y es la única que ha negociado la rebaja del TAG con el Gobierno, que en todo caso mantiene contactos similares con las otras concessionarias.

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