Gobierno llega a acuerdo con camioneros tras reunión en La Moneda y llama a despejar las rutas

El gobierno anunció este jueves que alcanzó un acuerdo con las organizaciones de transportistas que se mantenían movilizadas.

El entendimiento contempla una rebaja de $142 por litro de diésel y otras medidas económicas.

El ministro del Interior y la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, acompañado del titular de Hacienda, Jorge Quiroz, y dirigentes de la Confederación de Transportistas Fuerza Norte y de la Confederación de Camioneros Centro-Sur de Chile, anunciaron lo acordado.

“Hemos llegado a un acuerdo con los dirigentes aquí presentes y sus bases para poner fin a la paralización que ha enfrentado el país en los últimos días y para que todos, las chilenas y chilenos, podamos volver a trabajar tranquilos y a circular por nuestras ciudades sin dificultades y sin problemas”, afirmó el biministro.

La autoridad destacó la disposición de los transportistas a negociar y afirmó que “el diálogo, la conversación honesta, la conversación franca y directa, siempre rinde frutos y siempre entrega buenos resultados”.

El secretario de Estado detalló que el acuerdo considera revertir el alza de $39 por litro en las gasolinas y de $42 en el diésel, mediante un proyecto de ley que ya fue ingresado a la Cámara de Diputados y que el Ejecutivo espera que sea despachado a ley el próximo martes.

Se suma una reducción adicional de $100 por litro de diésel, junto con la suspensión de nuevas alzas hasta el 31 de marzo de 2027.

Sin embargo, el ministro aclaró que, si los precios internacionales disminuyen durante ese período, las rebajas se traspasarán a los consumidores.

El entendimiento también contempla extender hasta diciembre de 2027 el mecanismo de recuperación del impuesto específico al diésel, con nuevos porcentajes según la facturación anual de las empresas: 90% para aquellas con ingresos de hasta 6.000 UF, 65% para el tramo siguiente hasta aproximadamente 20.000 UF y 50% para las de mayor facturación.

Además, el Ejecutivo comprometió aumentar del 35% al 70% el reintegro de peajes para el transporte interurbano de pasajeros, además de establecer una mesa de trabajo para abordar otras demandas del sector.

Tras anunciar las medidas, Alvarado manifestó que espera que las organizaciones restablezcan la circulación normal en las carreteras.

“Un compromiso con sus bases, un compromiso con su actividad, un compromiso con Chile de que hoy día, gran parte de nuestro país va a poder volver a la tranquilidad y a la normalidad y eso se agradece de corazón”, declaró.

Agregó que "esa solución ha llegado, espero que las autopistas de nuestro país comiencen a despejarse, que la tranquilidad en las ciudades vuelva a aparecer y mañana sea un feliz día y un mejor amanecer para todas las chilenas y chilenos que seguramente estaban muy expectantes del logro de este acuerdo”, concluyó.

PURANOTICIA