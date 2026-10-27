Gobierno lanza plan de protección contra incendios forestales con foco en la prevención y detección temprana

El Presidente José Antonio Kast encabezó en el Aeródromo de Tobalaba el lanzamiento del plan de Protección contra Incendios Forestales 2026-2027, que considera un presupuesto de $166.600 millones para fortalecer las capacidades de prevención, detección y combate de incendios forestales en el país.

Esto representa un despliegue público que contempla 319 brigadas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), integradas por 3.778 brigadistas, además de 77 aeronaves, entre aviones cisterna, helicópteros de distintas capacidades y un avión Large Air Tanker (LAT). A ello se suman 396 recursos de detección, que incluyen 340 cámaras de televigilancia, 40 torres, 15 puestos de observación y un sistema mixto en coordinación con privados.

“Nosotros no podemos evitar los efectos, los dramas que se generan por factores climáticos, pero sí podemos prevenir. Y ese es el llamado que queremos hacer hoy: a la prevención y a la coordinación (…) el profesionalismo que tienen nuestros brigadistas es admirado en todo el mundo", sostuvo el Mandatario.

Añadió que "a pesar de no contar con todos los recursos que tienen naciones desarrolladas, el profesionalismo, la valentía y el sacrificio de nuestros policías y de nuestros voluntarios han impedido que esto termine en tragedias aún mayores. Pero la prevención y la coordinación son tareas que tenemos que iniciar ahora”.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Jaime Campos señaló que “hemos dado a conocer cuáles son los recursos materiales y humanos que vamos a disponer en esta última temporada, que son equivalentes más o menos a los recursos del sector privado. Porque en materia de combate de incendios forestales aquí actuamos de conjunto, tanto el sector público como el sector privado. Pero lo fundamental es que la gente tenga conciencia de lo que estamos diciendo y que actuemos responsablemente”.

El plan considera también 26 brigadas nocturnas, distribuidas entre Coquimbo y Magallanes, centrales de coordinación operativas las 24 horas y el fortalecimiento de capacidades tecnológicas para la vigilancia y respuesta ante emergencias. El despliegue de los recursos terrestres se realizará de manera escalonada entre septiembre y diciembre.

A estos recursos públicos se suma el aporte de las empresas forestales, que dispondrán de 338 brigadas, integradas por 3.265 brigadistas, además de 56 aeronaves, 265 cámaras y torres de detección, 106 máquinas pesadas, 57 camiones aljibes y cuatro drones, ampliando las capacidades de respuesta y coordinación ante emergencias.

Asimismo, el secretario de Estado explicó que “esto no es solamente un tema de Conaf, este es un tema de todo el Gobierno de Chile. Y en este acto aquí ha quedado demostrado. Desde que comenzó el gobierno del Presidente Kast, todo el Estado de Chile ha estado muy, pero muy preocupado en cómo vamos a abordar la temporada de incendios. Y para esos efectos, todas las agencias del Estado, todos los servicios públicos, todos los ministerios que ven, que tienen que ver sobre el particular, nos hemos articulado y estamos actuando coordinadamente”.

Por su parte, la directora ejecutiva de Conaf, Aída Baldini afirmó que “en pocos meses, desde marzo a la fecha, hemos dado un salto cuantitativo en lo que significa tecnología. Hemos modernizado los sistemas que ya veníamos usando como Botón Rojo, por ejemplo, pero ahora vamos a tener Botón Rojo con una precisión del combustible, de los horarios, absolutamente todo que va a permitir que el país responda de mejor forma a los días de mayor riesgo”.

En materia de prevención, la estrategia contempla programas de preparación comunitaria y escolar, capacitaciones, campañas de difusión y trabajos de mitigación, como la construcción de cortafuegos y fajas libres de vegetación. Estas acciones se desarrollan durante todo el año, con especial atención en los territorios de mayor riesgo.

En ese sentido, Baldini hizo un llamado a la prevención para evitar la generación de incendios forestales y explicó que “sin prevención no tenemos ninguna posibilidad de pasar la temporada sin catástrofe. El Presidente nos encargó directamente a través del ministro de Agricultura que hiciéramos una cantidad de cortafuegos que no se han hecho nunca en el país. Vamos por 7.200 kilómetros de cortafuegos y de mitigación, es decir, vamos podando incluso los árboles, estamos chipeando el material combustible”.

La coordinación interinstitucional constituye otro eje del plan, con más de 40 protocolos y convenios vigentes entre organismos públicos y privados. Entre las medidas previstas destacan el fortalecimiento de las operaciones aéreas conjuntas, la realización de simulacros regionales, la reducción preventiva de combustible vegetal y la coordinación con el Ministerio de Obras Públicas para el traslado de maquinaria pesada durante emergencias.

La preparación para esta temporada considera un escenario climático marcado por la persistencia de sequía y estrés hídrico. Aunque las mayores precipitaciones podrían favorecer el crecimiento de vegetación durante el invierno, su posterior secado en primavera y verano podría incrementar el combustible disponible y facilitar la propagación de incendios bajo condiciones de altas temperaturas, baja humedad y vientos intensos.

“No está mal recordar que los incendios intencionales, llevamos al minuto, un 17% han sido intencionales y el resto han sido negligentes. Por lo tanto, recuerdo que las penas para incendios intencionales van de 5 años a cadena perpetua, a 20 si es que no hay fallecimiento, pero puede llegar a cadena perpetua. Y los negligentes o accidentales van de un año a cinco años y con 150 UTM”, recalcó la directora de Conaf.

(Imagen: Gobierno)

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