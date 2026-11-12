Gobierno ingresó al Congreso proyecto para revertir alza de los combustibles y congelar precios por cerca de 90 días

El Gobierno ingresó al Congreso un proyecto de ley que busca revertir la última alza de los combustibles y congelar sus precios por cerca de 90 días, con el objetivo de entregar un alivio económico a los consumidores.

Según lo señalado en el mensaje del Ejecutivo, la iniciativa "busca aliviar el bolsillo de las familias y apoyar a quienes trabajan día a día moviendo a Chile".

Para concretar la rebaja, el proyecto contempla que el precio del diésel disminuya $42 por litro, mientras que la bencina registre una baja de $39, medidas que comenzarían a regir a partir de la próxima semana.

Asimismo, con el propósito de evitar nuevos incrementos, la iniciativa establece que hasta el próximo 3 de febrero los precios de las bencinas y el diésel podrán disminuir, pero no experimentar nuevas alzas.

El proyecto cuenta con discusión inmediata, mecanismo que busca acelerar su tramitación en el Congreso para que las medidas puedan ser aprobadas y entrar en vigencia durante la próxima semana.

"Porque detrás de cada vehículo, cada camión y cada litro de combustible hay trabajo, esfuerzo y familias que necesitan mayor estabilidad en sus gastos", cerró el Gobierno.

El anuncio fue realizado durante la noche de este miércoles por el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, luego de que fracasaran las negociaciones con los gremios regionales de camioneros que se mantienen movilizados.

Tras las reuniones sostenidas en La Moneda, los dirigentes de las confederaciones Fuerza del Norte y Zona Centro Sur consideraron insuficientes las medidas presentadas por el Ejecutivo, por lo que decidieron mantener el paro.

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