Gobierno ingresa proyecto para reformar el INDH: elimina la facultad del organismo para querellarse

El Gobierno ingresó un proyecto de ley que busca reformar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y que, entre otras medidas, propone reducir la cantidad de integrantes del Consejo y eliminar la atribución de presentar querellas.

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, detalló que se plantea "eliminar la facultad que tenía de presentar querellas criminales, más no la de efectuar denuncias en materia penal. Creemos que con eso se va a retomar lo que ha sido la intención del Ejecutivo desde un comienzo".

En ese sentido, explicó que el Gobierno busca "realzar que este instituto, siguiendo lo que fue su origen en los llamados Principios de París, tiene un rol consultivo en materia de derechos humanos y no un rol persecutor en materia penal".

"Para eso hoy la Constitución Política reserva al Ministerio Público el ejercicio de las acciones penales y por tanto no tiene sentido que el Instituto Nacional de Derechos Humanos también tenga esa facultad”, añadió.

Respecto a las modificaciones al Consejo del INDH, Rabat sostuvo que se trata de "una cuestión de orden estructural; distinguir lo que es el consejo del director ejecutivo, justamente para lograr una mayor eficiencia en el uso de las atribuciones, recursos y lograr de mejor manera el rol consultivo que le estamos asignando".

Al ser consultado sobre si el ingreso de este proyecto podrìa complejizar la relación con la oposición en el marco de la discusión del Presupuesto 2027, el secretario de Estado afirmó que “no debiera complejizar absolutamente nada, porque este es un proyecto de ley que en su base fundamental se encuentra en un informe transversal que surgió al alero de la ley de presupuestos del año 2025".

"No debiera complejizar absolutamente nada, insisto, recoge fundamentalmente lo que dicho informe estableció como ideas generales para modificar el Instituto Nacional de Derechos Humanos", precisó.

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