Gobierno extiende hasta diciembre la entrega del bono combustible de $100 mil para transportistas

Con el objetivo de mitigar los efectos del alza internacional de los combustibles y evitar traspasar ese costo a las familias chilenas, el Gobierno extendió hasta diciembre la entrega de un subsidio de $100 mil mensuales para dueños de taxis, taxis-colectivos y transporte escolar, un aporte destinado exclusivamente para la carga de combustible de los vehículos.

La extensión de este aporte mensual se enmarca en el plan «Chile Sale Adelante» y entró en vigencia el pasado 17 de octubre. Esto implica que los transportistas ya pueden postular en el sitio del Ministerio de Transportes.

“El transporte cumple un rol fundamental en la vida cotidiana de las personas y como Gobierno buscamos los mecanismos para ampliar este beneficio durante octubre, noviembre y diciembre. Este subsidio mensual ha permitido resguardar el presupuesto de los transportistas y también garantizar la conectividad de millones de compatriotas que usan estos modos de transporte”, señaló el subsecretario de Transportes, Martín Mackenna.

Desde abril a septiembre, se entregaron más de $54 mil millones del llamado “bono combustible”, beneficiando cada mes a cerca de 90 mil transportistas de todo el país.

Otra de las medidas impulsadas por el Gobierno, a través del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), es la entrega de recursos a operadores del transporte público mayor no regulado, con el objetivo de contener el alza en el precio de los pasajes.

El Programa Especial de Estabilización Tarifaria entregó más de $25.600 millones en sus dos primeros procesos de postulaciones. Este jueves, se abrió una tercera convocatoria que se extenderá hasta el 17 de noviembre.

Para postular, los operadores deben ingresar al sitio www.dtpr.gob.cl y seguir las instrucciones para enviar todos los antecedentes requeridos.

PURANOTICIA