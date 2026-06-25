Gobierno envía a brigadistas del Grupo de Búsqueda y Rescate Urbano de Bomberos a Venezuela tras fuertes terremotos

Debido a la emergencia que atraviesa Venezuela producto de dos terremotos producidos el miércoles -de 7,5 y 7,2 grados en la escala de Ritcher-, el Gobierno desplegó un equipo de brigadistas del Grupo de Búsqueda y Rescate Urbano de Bomberos de Chile junto a su equipamiento, para que viajen a dicho país en un avión KC135 de la Fuerza Aérea de Chile.

En el vuelo también fueron sumados el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y un funcionario de la Cancillería que coordinará la logística de los equipos chilenos en terreno.

Los rescatistas fueron despedidos por el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado.

La autoridad señaló que "en el momento que tomamos conocimiento de esta situación de emergencia en Venezuela, el Presidente José Antonio Kast nos instruyó para coordinarnos con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) con el propósito de poder materializar ayuda al pueblo venezolano".

Añadió que "así es como partió este vuelo que lleva rescatistas especializados. Esperamos que su trabajo y su profesionalismo ayuden a mitigar el dolor que sufren muchas familias en Venezuela".

Por su parte, el canciller Pérez Mackenna destacó el hecho de que "nos hemos puesto a disposición de Venezuela en este esfuerzo, y estamos muy orgullosos de contar con un equipo humano extraordinario como el viaja".

El ministro de Relaciones Exteriores puntualizó que "lo primero frente a esta tragedia son las personas, y aguardamos poder seguir colaborando en esta misión. Chile tiene mucha experiencia en este tipo de misiones y eso es lo que queremos poner a disposición del pueblo venezolano".

(Imagen: Ministerio del Interior)

PURANOTICIA