Gobierno echa pie atrás y anuncia que se repondrá programa «Yo elijo mi PC» en el Senado

El Gobierno confirmó que buscará reponer el programa «Yo elijo mi PC» durante la discusión del Presupuesto 2027 en el Senado, tras las críticas transversales que generó su eliminación de la propuesta presupuestaria original.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, adelantó que el Ejecutivo presentará una propuesta para mantener la entrega de computadores a estudiantes, incorporando modificaciones al funcionamiento del beneficio.

“Queremos plantear a nivel del Senado una mirada conjunta, donde consideremos entregas de computadores y consideremos también recoger elementos que permitirán mejorar este programa”, explicó.

"La mayoría de ustedes plantean este tema porque han visto el impacto vivencial de la entrega de los computadores y eso no es baladí, empatizo plenamente con esa experiencia. Pero también sé que muchos de ustedes han visto los estudios de que no siempre esta entrega resulta en mejoras de aprendizaje, tenemos que conciliar ambas cosas", dijo la autoridad tras el rechazo a la partido de educación del Presupuesto 2027.

Añadió que "habiendo escuchado a la Sala y tomando lo que siempre ha sido la motivación del Presidente Kast por la educación, sobre todo básica, es que queremos plantear a nivel del senado una mirada conjunta, donde consideramos entrega de computadores, pero consideremos también elementos que permitan mejorar este programa".

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