Gobierno destaca preparación ante sistema frontal y asegura que "hasta este momento no hay emergencias graves"

El Gobierno hizo un positivo balance de los preparativos por el sistema frontal que afecta al país entre las regiones de Coquimbo y del Biobío.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, destacó que no se han registrado emergencias graves, pero el evento climático sigue en desarrollo.

"El sistema frontal que sigue afectando entre las regiones de Coquimbo y Biobío con precipitaciones especialmente intensas en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins, es un evento que sigue en desarrollo", señaló en un balance.

Añadió que "todavía no hay que dar por superado los niveles de preparación y de alertamiento que hemos comunicado con ocasión de las reuniones que se han sostenido para monitorear este evento".

También informó que "durante la tarde tuvimos una reunión con el Presidente de la República, con los delegados presidenciales del tramo que está siendo afectado por el sistema frontal, donde cada uno de los delegados pudo hacer un reporte".

En ese contacto, añadió, se pudo constatar que "hasta este momento no hay emergencias graves en todo el tramo que dice relación con las precipitaciones que se han dejado caer en el contexto de este sistema frontal".

"Creemos que hasta el momento la preparación ha sido la adecuada, y a nombre del Gobierno quisiéramos agradecer a todos los chilenos que han colaborado", agregó.

Durante la jornada, se realizaron evacuaciones preventivas en Las Condes, Talagante y Puente Alto. Toda la región Metropolitana se mantiene en Alerta Roja, aunque para mañana se dispuso la vuelta a clases.

En cuanto al Metro, solo la estación Departamental debió cerrar por anegamiento de aguas servidas. El resto del servicio funcionó con lentitud y con algunas interrupciones momentáneas.

Además, la Municipalidad de Ñuñoa dispuso motobombas industriales para evacuar el agua que se acumulaba en la avenida Irarrázaval y que amenazaba con ingresar a tiendas comerciales y viviendas.

PURANOTICIA