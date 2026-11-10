Gobierno designa a Trinidad Steinert como agregada de seguridad de Chile en Paraguay

Un nuevo destino profesional tendrá la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, quien asumirá como agregada de seguridad de Chile en Paraguay, con la misión de colaborar en el trabajo conjunto entre países para enfrentar el narcotráfico y las organizaciones criminales.

La designación fue confirmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que explicó que una de las tareas de la exsecretaria de Estado será contribuir a la coordinación de los esfuerzos regionales en materia de seguridad, considerando los desafíos que representa el crimen organizado transnacional.

Entre las iniciativas vinculadas a esta labor se encuentra el denominado Compromiso de Santiago, acuerdo suscrito el 28 de mayo en la capital chilena por los cancilleres y ministros de Seguridad de Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador, al que posteriormente se incorporaron Paraguay y Uruguay.

El nombramiento se produce meses después de la controvertida salida de Steinert del Ejecutivo. El 19 de mayo, tras permanecer apenas 69 días al frente del Ministerio de Seguridad, dejó el cargo en medio de las repercusiones generadas por la remoción de Consuelo Peña, quien encabezaba el área de Inteligencia de la Policía de Investigaciones.

Desde Cancillería destacaron la trayectoria de más de dos décadas de la exministra en el ámbito judicial, particularmente su experiencia como fiscal en investigaciones contra estructuras criminales que operaban en sectores complejos del norte del país.

Durante ese periodo participó en la persecución de redes vinculadas al narcotráfico, el tráfico de migrantes y la explotación sexual, además de investigaciones que permitieron obtener condenas contra integrantes y líderes del Tren de Aragua y sicarios.

A su experiencia en el Ministerio Público se suma su participación en organizaciones gremiales internacionales: presidió la Asociación Nacional de Fiscales de Chile entre 2017 y 2019 y ejerció como vicepresidenta de la Asociación Latinoamericana de Fiscales entre 2018 y 2019.

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