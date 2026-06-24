Gobierno descarta desplegar militares en las calles tras muerte de niño de 12 años: "El control del orden público está radicado en las policías"

El biministro del Interior y la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, desestimó la idea de desplegar militares en las calles, medida solicitada por diversas autoridades luego de la muerte de un niño de 12 años durante una encerrona perpetrada en la comuna de San Bernardo, región Metropolitana.

Consultado por la petición, el secretario de Estado indicó que "cuando hay este tipo de situaciones que generan conmoción y preocupación, como ese fallecimiento de un menor de edad producto de una acción intelectual, indudablemente que surge la preocupación de muchos actores, de muchos sectores, para tratar de corregir o de evitar este tipo de situaciones".

En ese sentido, indicó que "el Gobierno ha optado en este minuto claramente por el fortalecimiento de las policías, reforzar los controles preventivos".

Alvaro añadió que "se está colocando en marcha un esfuerzo especial para que existan más funcionarios en la calle, más patrullas en la calle, se han identificado puntos críticos, los cuales van a ser objeto de mayor vigilancia, se va a establecer también una coordinación de vigilancia aérea de apoyo, y se van a ir buscando los caminos y las fórmulas para ir cerrando las posibilidades de este tipo de delitos".

"La opción que hoy día está presente de parte del Gobierno, es la de fortalecer los procedimientos policiales", aseguró.

Respecto a si desestima el despliegue militar a propósito de este caso, el ministro declaró que "hoy día la situación de los militares está concentrada en el apoyo que nos dan en la Macrozona Norte, en el control de las fronteras, y en la Macrozona Sur en el control de la violencia".

"Son situaciones excepcionales, y el control del orden público está radicado en las policías y eso es lo que estamos fortaleciendo y trabajando", complementó.

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