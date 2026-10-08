Gobierno decreta Zona de Catástrofe en Las Condes tras aluvión para "disponer todos los recursos para enfrentar la emergencia"

El Presidente José Antonio Kast resolvió declarar Zona de Catástrofe para Las Condes tras el aluvión que provocó daños en distintos puntos de la comuna.

A través de su cuenta de X, y tras la realización del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) regional, el Mandatario explicó que la decisión se tomó "como resultado de la información levantada en el Cogrid regional, encabezada por el ministro Alvarado y con la participación de los ministros de Obras Públicas, Defensa, Salud, Energía".

Añadió que la medida busca "disponer todos los recursos para enfrentar la emergencia, he instruido decretar zona de catástrofe a la comuna de Las Condes”.

Por su parte, el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, confirmó seis personas lesionadas, entre ellas un menor de un año que sufrió una fractura.

También informó que personal del Ejército se sumará a las tareas de despeje, especialmente en sectores bloqueados por la acumulación de barro y sedimentos.

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