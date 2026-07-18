Gobierno decreta tres días de duelo nacional por muerte de carabinero Marco Cosme en Valdivia

Tres días de duelo nacional fueron decretados por el Gobierno tras confirmarse el fallecimiento del cabo primero de Carabineros Marco Javier Cosme Barquero, quien había resultado gravemente herido durante un operativo efectuado en la comuna de Valdivia.

La medida estará vigente durante el 18, 19 y 20 de julio, en reconocimiento al funcionario de 32 años, quien murió en acto de servicio.

“Enviamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, seres queridos y a toda la institución de Carabineros de Chile”, expresó el Ministerio del Interior mediante una publicación en redes sociales.

El cabo primero pertenecía al Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de La Araucanía y permanecía internado en estado crítico en el Hospital Base de Valdivia, luego de ser herido durante un procedimiento desarrollado en el sector rural de Punucapa, en la Región de Los Ríos.

El despliegue policial terminó con la detención de Carlos Esteban Cancino Tapia, conocido como “El Rana”, quien se encontraba prófugo por su presunta participación en el homicidio del suboficial mayor Eugenio Naín, ocurrido en Metrenco en 2020.

De acuerdo con los antecedentes entregados, el detenido habría disparado contra el personal policial, dejando a dos funcionarios heridos. Uno de ellos recibió un impacto en el abdomen y posteriormente fue dado de alta.

Luego de conocerse el fallecimiento de Cosme Barquero, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, decretó duelo institucional y ordenó mantener a media asta las banderas de todos los cuarteles policiales.

El funcionario acumulaba 13 años y cinco meses de servicio y contaba con diez felicitaciones en su hoja de vida, relacionadas con su participación en procedimientos policiales y rescates realizados en zonas de alta montaña y cursos de agua.

Hualaihué se suma al duelo

La Municipalidad de Hualaihué también decretó tres días de duelo comunal. La alcaldesa Cristina Espinoza describió al funcionario como “un hijo de Hualaihué” y entregó sus condolencias a su madre, Francisca Barquero, y al resto de sus familiares.

“Se nos fue un hijo de Hualaihué, entregando la vida por la patria”, manifestó la autoridad comunal.

La alcaldesa informó que las instituciones y habitantes que deseen adherirse al homenaje podrán mantener sus banderas a media asta durante los tres días establecidos.

PURANOTICIA