Gobierno convoca a mesa de trabajo para abordar las condiciones de seguridad en faenas mineras tras seguidilla de accidentes fatales

El Gobierno convocó a representantes de los trabajadores y de las empresas mineras a una mesa de trabajo para abordar las condiciones de seguridad en las faenas, luego de una serie de accidentes fatales registrados durante las últimas semanas en el país.

La reunión se realizará este viernes y contará con la participación de gremios, parlamentarios y el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin). El objetivo es acordar acciones concretas para reforzar la prevención y avanzar hacia la meta de cero muertes en la industria.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, expresó su preocupación por los últimos siniestros y llamó a revisar las condiciones en que se desarrollan las labores mineras.

“Cada vida perdida en una faena minera nos golpea a todos. No podemos normalizar que un trabajador salga de su hogar para aportar al desarrollo del país y no regrese con su familia. Estos accidentes nos obligan a examinar con total transparencia qué ha fallado y qué medidas urgentes tenemos que adoptar”, aseguró Mas.

En tanto, el subsecretario de Minería, Álvaro González, sostuvo que la instancia buscará generar compromisos concretos y no limitarse a revisar los antecedentes de los accidentes.

La mesa, afirmó González, “no será para diagnósticos pasivos, sino para acordar acciones preventivas y operativas para el resguardo de nuestros trabajadores”.

La autoridad añadió que la seguridad minera “debe ser una realidad diaria que involucre empresas, trabajadores, proveedores, mutuales y organismos fiscalizadores”.

SERNAGEOMIN FISCALIZA

En paralelo, el director nacional subrogante de Sernageomin, Mauricio Lorca, anunció un aumento de las inspecciones y un mayor despliegue de los equipos técnicos en regiones.

El organismo también solicitará a las compañías la presentación de medidas específicas para controlar los riesgos, con responsables identificados y plazos verificables.

Entre las acciones anunciadas está la activación de los Comités Regionales de Seguridad Minera (Coresemin) en un plazo máximo de siete días hábiles. Estos organismos deberán coordinar a especialistas en prevención, comités paritarios y gremios para impulsar un plan destinado a evitar nuevas fatalidades.

Además, cada turno y jornada laboral en las faenas deberá comenzar con una instancia dedicada a identificar peligros y verificar las barreras críticas de seguridad.

En zonas con menor concentración de operaciones, como la región de Tarapacá y la zona austral, Sernageomin priorizará fiscalizaciones exhaustivas no programadas y reuniones con jefaturas de mina y responsables de prevención de riesgos.

El servicio mantendrá, además, la paralización preventiva inmediata de cualquier área, equipo o faena donde detecte un peligro inminente para los trabajadores.

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