Gobierno confía en que la Cámara de Diputados despache la megarreforma este martes

En un punto de prensa realizado este lunes en el Congreso Nacional, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, expresó la expectativa del Gobierno de que la Cámara de Diputados despache este martes la megarreforma.

"Lo que más nos gustaría como Ejecutivo es que el proyecto complete su tramitación mañana (martes). De esa manera podamos materializar importantes iniciativas que sabemos que son muy, muy reactivadoras", aseguró el ministro.

García Ruminot aseguró que aprobar el “proyecto de Reconstrucción Nacional significa que tendríamos nuevamente proyectos inmobiliarios que nos permitirían rápidamente activar la construcción, con los efectos que ello tiene sobre el empleo. La construcción es muy reactivadora del empleo, que es algo que como Gobierno nos interesa mucho".

“Nos interesa que pudiéramos completar la tramitación legislativa del proyecto de Reconstrucción y de Desarrollo Económico y Social durante el día de mañana en la Cámara de Diputados", aseguró

Sobre un eventual veto presidencial a algunas normas del proyecto, el ministro de la Segrpres señaló que el Gobierno aún analiza esa posibilidad y evitó adelantar cuáles serían los artículos que podrían ser modificados. “Son materias que están en estudio y que van a ser anunciadas oportunamente”, afirmó.

El secretario de Estado agregó que, si el Ejecutivo decide recurrir a esta herramienta, buscará hacerlo con rapidez para que la iniciativa pueda ser promulgada lo antes posible. “Nos interesa que este importantísimo proyecto, este proyecto que es transformador, lo tengamos ya plenamente tramitado y plenamente promulgado”, sostuvo.

El secretario de Estado, además, se mostró esperanzado en contar con los votos del PDG: “Ellos tienen reunión hoy día, reunión de sus diputados, y van a tomar finalmente la decisión que nosotros esperamos que sea de respaldo a la iniciativa", dijo.

Y contó que “hemos puesto urgencia porque lo habíamos comprometido. Yo mismo lo había señalado durante la semana recién pasada, de que, cumpliendo con los acuerdos que tenemos con el Partido de la Gente, hoy poníamos urgencia al proyecto que busca que haya una retribución por pañales y por medicamentos", indicó.

García Ruminot también se refirió al denominado derecho al olvido financiero, norma aprobada en el Senado que este martes será votada por la Cámara.

El ministro reiteró las aprensiones del Ejecutivo y sostuvo que "es una indicación que nosotros sostenemos que causa algún daño al sistema financiero, pero más que al sistema financiero le causa daño, finalmente, a las personas que recurren a las instituciones financieras para poder tener sus créditos".

En esa línea, recordó la experiencia de la ley "Chao Dicom". "Cuando se borran los registros, ya nos pasó una vez. Eso significó que, borrando esos antecedentes, muchas personas que recurrían a crédito finalmente tampoco se les otorgaba", afirmó. Pese a ello, evitó confirmar si el Gobierno vetará la norma: "Son antecedentes que tenemos que analizar, tenemos que estudiar y resolver".

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