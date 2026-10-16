Gobierno califica de "completamente inaceptable" el ataque y vandalización de Cesfam en Puente Alto

El Gobierno condenó el ataque de una turba al Cesfam Raúl Silva Henríquez del sector Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto, y expresó su solidaridad con los funcionarios de la salud afectados.

Durante la noche del jueves, una turba atacó el recinto asistencial a pedradas y luego ingresó violentamente, destrozando las instalaciones incluyendo los computadores, por lo cual no habrá atención hasta el próximo lunes. El alcalde Matías Toledo avaluó los daños en $30 millones.

En una vocería, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, condenó "con toda la fuerza posible el ataque inaceptable de un grupo de vándalos y delincuentes a un lugar que lo que busca es atender en la salud primaria a un sector importante de nuestros compatriotas, en la comuna de Puente Alto".

También manifestó "nuestra solidaridad con los funcionarios de la salud. Esto es completamente inaceptable que se vandalicen lugares que están destinados a atender a las personas que requieren atención de salud".

Además, recordó "los esfuerzos que está haciendo el Gobierno. Nosotros tenemos una mesa de trabajo entre salud y seguridad para poder ir previendo aquellas cosas, aquellos lugares donde se puedan llevar adelante circunstancias de violencia".

Asimismo, anunció reuniones de la ministra de Salud, May Chomali, con los funcionarios. "Ya lo hizo durante la mañana y habló con los funcionarios, la delegada presidencial de la Provincia de Cordillera", dijo.

Pavez recalcó que "en este evento, como cualquier otro que busque alterar los lugares donde se atiendan las personas que requieren atención de salud, no va a ser tolerada por el Gobierno".

Finalmente, señaló que "vamos a realizar, por supuesto, las investigaciones que correspondan y apoyar todo lo que se pueda al personal de salud que se encuentra desempeñando sus funciones en dicho lugar".

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