Gobierno aplica ficha FIBE en 11 comunas de la Región Metropolitana tras sistema frontal

El Ministerio de Desarrollo Social informó que la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) ya se está aplicando en once comunas de la Región Metropolitana tras la emergencia por el sistema frontal y los aluviones.

El catastro se desarrolla en Buin, María Pinto, El Monte, San José de Maipo, Peñaflor, San Ramón, Puente Alto, Lampa, Maipú, Las Condes y Lo Barnechea, para identificar a las familias afectadas y evaluar los daños que enfrentan.

La ministra María Jesús Wulf enfatizó que “la FIBE es la forma en que el Estado y los municipios pueden conocer cuántas personas han resultado afectadas y cuál es el nivel de daño de cada familia, información fundamental para orientar una respuesta oportuna”.

La autoridad precisó que la aplicación de esta ficha -que se realiza a solicitud de los municipios- constituye un catastro y es independiente de los bonos o ayudas que puedan definirse: “Su propósito es conocer la realidad de las familias y, sobre esa base, determinar la respuesta que requiere cada situación”.

Destacó asimismo que el levantamiento se realiza presencialmente, mediante visitas de equipos municipales a los hogares de las zonas afectadas. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia mantiene un seguimiento permanente del proceso, puede extender los plazos cuando los municipios lo requieran y reforzar los equipos para apoyar la aplicación.

Respecto del rol del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la ministra Wulf destacó que la prioridad inmediata es proteger la vida de las personas, asegurar que cuenten con un espacio seguro y atender sus necesidades durante la emergencia, con especial atención a los niños, lactantes y mujeres embarazadas.

“Lo que nos importa es poderles dar tranquilidad a las familias de que el Gobierno está con ellos, de que estamos actuando a tiempo”, sostuvo.

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