Gobierno anuncia rebaja en las cuentas de la luz para 13 regiones del país a partir de enero del 2027

Según el informe técnico preliminar del Precio Nudo Promedio (PNP), documento emitido por la Comisión Nacional de Energía, a partir de 2027, las cuentas de luz que llegan a los hogares de Chile proyectan una baja en un promedio de 4,3%.

La ministra de Energía, Ximena Rincón, explicó la significancia que esta noticia tiene para el bolsillo de las familias chilenas al argumentar que “son bajas significativas y eso obviamente es una muy buena noticia en el país. Esto es un tremendo alivio para las familias chilenas. Si bien es preliminar, el informe definitivo, que será publicado durante noviembre, debiera mantener la tendencia a la baja, y esperamos que supere el -4,3%”.

La secretaría de Estado agregó que esta buena noticia se concretará en 13 de las 16 regiones del país desde enero de 2027 y detalló algunas de las bajas más significativas. “En el norte, la región de Arica y Parinacota va a rebajar en 9,9% su cuenta en promedio. En Tarapacá, 7,4%. En Antofagasta, 11%. En Atacama, 10,2%. En Coquimbo, 8,4%. Y Valparaíso, 8,5%”, señaló.

Además, explicó que esta disminución se debe “primero por el dólar. Ya que el tipo de cambio fijado para el semestre pasado fue mayor al precio del dólar efectivo, por lo que se generó un saldo a favor, lo que explica en gran parte los datos del ITP del PNP”.

Un segundo factor, y es por lo cual en el norte la baja es más pronunciada, es el fin de los contratos de generación de los años 2008 y 2010, los cuales serán reemplazados por acuerdos relacionados a licitaciones de 2022, 2023 y 2025, los cuales traen mejores precios asociados a la energía.

Vale recordar que en la actual gestión y por medio de la Ley "Ordenemos La Cuenta", se trabajó para bajar las cuentas de todo Chile, habilitando un espacio por una sola vez y absolutamente voluntario para poder bajar los precios de los contratos antiguos y que son caros para la realidad de nuestra matriz.

LOS RÍOS, LOS LAGOS y MAGALLANES

A diferencia de otras 13 regiones de Chile, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes, experimentarán un alza en sus cuentas.

En el caso de Los Ríos y Los Lagos, regiones que vieron disminuidas sus alzas en el semestre pasado gracias a la ley "Ordenemos la Cuenta", percibirán un aumento de 5,5 en sus boletas debido al retraso en las obras de ampliación de infraestructura de la línea de transmisión Cautín Ciruelos. Esto da cuenta de la urgencia de proyectos energéticos en las regiones, en especial de transmisión.

En este mismo contexto, Magallanes que, si bien no está conectado al Sistema Eléctrico Nacional, por lo que sus precios varían de manera distinta, experimentará un alza de 2,4%. El aumento en esta región se explica por la fórmula de indexación de sus precios, relacionada al valor de los combustibles, el IPC y el CPI (inflación EE. UU.).

PURANOTICIA