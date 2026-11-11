Gobierno anuncia entrega de los 56 decretos de rebaja de penas a condenados por delitos sexuales contra menores

El vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, señaló que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, entregará este miércoles los 56 decretos de rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores, pero no aclaró a qué entidad.

Hasta el momento, los decretos han sido solicitados por los parlamentarios que preparan la acusación constitucional en contra del secretario de Estado, por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y la Defensoría de la Niñez.

Al término del encuentro del Presidente José Antonio Kast con los timoneles de los partidos oficialista en Cerro Castillo, el vocero señaló que "tengo entendido que el Ministerio de Justicia ya tiene el trabajo hecho y los va a entregar ahora. Si no me equivoco, el día de mañana (hoy)".

"El apoyo al ministro Rabat es indiscutible y lo que estamos hablando es cómo enfrentamos los argumentos de la posible acusación constitucional, y estamos confiados en que todos los partidos que apoyan al Gobierno van a apoyar al ministro Rabat", añadió.

"Estamos convencidos que no hay ninguna causal que se configure en este caso y, por lo tanto, estamos convencidos de que los parlamentarios nuestros van a cumplir con su obligación constitucional de rechazar una acusación que se está utilizando solamente como amenaza política, más que como el juicio que establece la Constitución", aseveró Arenas.

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