Gobierno anuncia discusión inmediata a proyectos contra rebaja de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad

El Gobierno anunció discusión inmediata al proyecto para impedir que condenados por delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes accedan a rebajas de condena, iniciativa anunciada por el Presidente José Antonio Kast.

Asimismo, también asignará discusión inmediata a tres mociones parlamentarias y suma urgencia a una cuarta iniciativa que apuntan en la misma dirección.

Los proyectos con discusión inmediata son:

- Mensaje del Gobierno del Presidente José Antonio Kast que modifica la Ley N° 19.856 y otros cuerpos legales con el objeto de reforzar el procedimiento relacionado al beneficio de reducción de pena. Esta iniciativa del Ejecutivo incorpora ideas de un proyecto presentado por la diputada Joanna Pérez y otro de los diputados Sara Concha, Francesca Muñoz, Patricio Briones y Tomás Kast.

- Proyecto de ley que excluye de la reducción de condena a condenados por los delitos sexuales contra menores de edad que indica y fortalece la verificación de los requisitos del beneficio, presentado por los senadores Paulina Núñez, María José Gatica, Vlado Mirosevic, Paulina Vodanovic e Iván Flores.

- Reforma constitucional que restringe la aplicación retroactiva de beneficios penales en delitos sexuales, correspondiente a una moción parlamentaria de la bancada de Renovación Nacional y Evopoli, impulsada por los diputados Ximena Ossandón, Francisco Orrego, Juan Carlos Beltrán, Diego Schalper, Mauro González, Claudia Mora, Eduardo Durán, Carlos Chandía, Daniel Valenzuela y Jorge Guzmán.

- Proyecto de ley que interpreta el artículo 17, letra e), de la ley N° 19.856 en relación con la exclusión del beneficio de reducción de condena y establece un deber de información al Congreso Nacional, de los senadores Arturo Squella, Andrés Longton, Pedro Araya, Karim Bianchi e Iván Flores.

Y la urgencia suma se aplicará en la siguiente moción:

- Proyecto de ley que modifica diversos textos legales en materia de ejecución de sanciones penales, iniciativa impulsada por los actuales diputados Marcos Ilabaca, Jorge Alessandri, Diego Schalper, Raúl Leiva; y el exdiputado, hoy senador Matías Walker.

El ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, señaló que "esperamos un debate serio y constructivo, porque la protección de nuestros niños requiere un compromiso transversal y es una causa que nos une a todos. Por eso, queremos avanzar junto al Congreso Nacional, con diálogo y sentido de urgencia".

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