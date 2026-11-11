Gobierno anuncia congelamiento de los precios de los combustibles hasta 2027 y revertirá alza prevista para este jueves

El Gobierno anunció el congelamiento del precio de los combustibles hasta el 3 de febrero de 2027.

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, sostuvo que "en los próximos casi 90 días no van a existir alzas de combustibles".

Además, la autoridad comunicó que el Ejecutivo reingresará el proyecto de ley para revertir el alza que entrará en vigencia desde este jueves.

“Ese proyecto de ley en su primer artículo señala que el alza de los combustibles producto de la aplicación del MEPCO el día de mañana, que tiene un alza de 42 pesos en el diésel y 39 pesos en las gasolinas, se va a revertir con esta iniciativa de ley. Y el revertir esta alza de precios sería a contar de la próxima semana, porque requiere una tramitación legal”, expuso.

“Si el proyecto está despachado y promulgado el próximo día martes, el jueves de la próxima semana se anula el alza de los 42 pesos del diésel y de 39 pesos en las gasolinas”, agregó.

El anuncio también contempla extender hasta diciembre de 2027 el mecanismo que permite a los transportistas recuperar parte del impuesto específico a los combustibles, beneficio cuya vigencia terminaba en diciembre de este año.

“Como el Gobierno respeta la palabra empeñada, en las conversaciones anteriores que hemos sostenido con los diferentes sectores del transporte, nos habíamos comprometido a evaluar la continuidad del beneficio de recupero del impuesto específico”, explicó, agregando que “vamos a prorrogar esa iniciativa hasta el mes de diciembre del año 2027”.

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