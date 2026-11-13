Gobierno advierte que aplicará Ley de Seguridad del Estado si camioneros descolgados del acuerdo mantienen bloqueos

El vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, reiteró que se aplicará la Ley de Seguridad del Estado en caso de que los descolgados del acuerdo entre el Gobierno y los camioneros sigan interrumpiendo el tránsito en las rutas.

"Es una gran noticia, porque fue una negociación dura durante dos días muy intensos que lo lideró el ministro Claudio Alvarado de principio a fin, y yo creo que logramos acuerdos importantes", señaló a 24 Horas.

"Es un acuerdo bastante integral que, por supuesto, nunca va a dejar contento a todos, siempre va a haber descolgados o críticos sobre estos temas", añadió el subsecretario.

También explicó que "la Ley de Seguridad del Estado no se ha aplicado porque los cortes que se han producido han sido esporádicos, no han sido permanentes y, por lo tanto, no se ha logrado configurar, a juicio nuestro, todavía responsables específicos o agrupaciones a las cuales uno pueda responsabilizar sobre esos hechos".

Sin embargo, advirtió que "cuando alguien interrumpe o corta las carreteras, el Gobierno tiene que actuar, tiene que aplicar la Ley de Seguridad del Estado, tiene que asegurar el orden y el despeje de las vías de comunicación para todos los chilenos".

"Por supuesto que si se hacen permanentes esos cortes, se aplica la Ley de Seguridad del Estado sin ningún problema, porque, como le digo, es obligación del Gobierno resguardar el orden público", reiteró.

"Yo creo que los camioneros mantuvieron un orden bien ejemplar en la mayoría del país, respondieron a sus bases y no creo que hayan cometido, hasta donde tengo información, hechos delictivos ni mucho menos", cerró Arenas.

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