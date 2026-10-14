Gobierno acelerará estudios sobre radares meteorológicos tras recientes fenómenos y defiende su modelo de vocerías

El subsecretario general de Gobierno, José Francisco Lagos, confirmó que el Ejecutivo buscará acelerar los estudios sobre radares meteorológicos para evaluar su efectividad y analizar una eventual adquisición.

En conversación con Duna, Lagos señaló que "una de las cosas que está prevista en el presupuesto del próximo año eran radar de tsunamis y ahora el fenómeno parece haber cambiado y vuelve a la discusión estos radares".

"Tal como señaló el subsecretario del interior vamos a acelerar los estudios para ver la efectividad de este tipo de instrumentos y si es necesario adquirirlos para tener más instrumentos para la prevención de este tipo de hechos, que es algo fundamental, sobre todo para alertarle a las personas", añadió.

En esa línea, recalcó que "es muy importante que nuestra institucionalidad completa esté con las herramientas adecuadas para enfrentar este tipo de cosas".

Asimismo, sostuvo que existe “un desafío que nos plantea preguntas nuevas respecto a cómo está enfrentando nuestra institucionalidad estos fenómenos nuevos que está enfrentando Chile”.

Por otro lado, la autoridad se refirió a las críticas al sistema de vocerías del Gobierno y defendió la participación de distintos representantes del Ejecutivo. Al respecto, sostuvo que "hay un elenco, las instituciones funcionen independiente de quien esté en frente de los micrófonos, uno de los sellos que le hemos querido dar es tener un elenco disponible del punto de vista sectorial como desde el punto de vista político que salga a hablar al frente de los medios".

Finalmente, Lagos cuestionó la idea de que una vocería única permita ordenar las comunicaciones del oficialismo y subrayó que "Yo soy escéptico de esas visiones que dicen que con un vocero que hable todos los días, va a estar toda la alianza de Gobierno ordenadita, porque nos va a dar el mensaje hacia donde vamos a ir", subrayó.

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