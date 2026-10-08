Gobierno aborda alza de 0,4% del IPC de septiembre y reconoce que persisten las presiones inflacionarias

Autoridades del Gobierno abordaron el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, que registró un alza de 0,4%, acumulando una variación de 4,0% en lo que va del año y de 4,1% a doce meses, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó que "la inflación y el IPC es una responsabilidad del Banco Central. El Banco Central es responsable de esta guía de precios. Nos gustaría que esto fuera bajando y hay que tomar las medidas desde el punto de vista monetario que haya que tomar para mantener la inflación a raya".

Consultado por la posibilidad de que se cumpla la proyección de un IPC de 3,8% a fines de 2026, el jefe de la billetera fiscal manifestó que "está desafiante, pero pensamos que puede venir un ajuste o una desaceleración del crecimiento de precios. Vamos a ver las variables".

Por su parte, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, sostuvo que “un avance mensual de 0,4% del IPC de septiembre confirma que las presiones inflacionarias siguen vigentes y que no podemos relajar el tranco".

"Sabemos que las Fiestas Patrias y factores externos que empujaron al alza los combustibles generaron un impacto directo en el bolsillo de las familias", añadió.

El secretario de Estado afirmó que “como Gobierno nuestra prioridad es dar estabilidad y la única forma de mitigar estas presiones inflacionarias a largo plazo es recuperar el crecimiento, destrabar los proyectos estancados y reactivar con fuerza la inversión en el país”.

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