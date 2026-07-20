Gobernador Orrego hace balance del temporal en la RM: ciudad resiste bien, pero Talagante sufre complejo escenario

El gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, se refirió a los efectos del sistema frontal que afecta a gran parte del país y evaluó tanto la respuesta de la capital frente a las intensas precipitaciones como la coordinación con el Gobierno central durante la emergencia.

En conversación con Tele13 Radio, la autoridad sostuvo que, pese a la magnitud del evento meteorológico, la ciudad ha logrado responder de manera adecuada.

"Para la magnitud de lluvia que hemos tenido, la ciudad ha respondido bastante bien, sin perjuicio de problemas en distintos lugares", afirmó.

En ese contexto, detalló que uno de los puntos más afectados corresponde a la comuna de Talagante.

"Tuvimos anegamiento de viviendas en Talagante, probablemente uno de los sectores más afectados durante todo este sistema frontal. Tenemos, en estos momentos, 14 semáforos que no funcionan en la ciudad. Gracias a Dios no tenemos calles cortadas", señaló.

Asimismo, indicó que aún existen viviendas sin suministro eléctrico, principalmente en comunas rurales de la región Metropolitana.

"Tenemos todavía algunas viviendas sin suministro eléctrico en comunas fundamentalmente rurales, El Monte, Curacaví, parte también de San Bernardo", añadió.

Consultado por la relación con el Ejecutivo durante la emergencia, Orrego valoró la presencia de autoridades nacionales en las zonas afectadas, aunque planteó la necesidad de fortalecer la coordinación con los gobiernos regionales y los municipios.

"Está bien que lleguen los ministros a las regiones, no lo digo por esta, lo digo por otras regiones, pero es importante también que se coordinen con los gobernadores y con los alcaldes, más que polemizar con ellos", manifestó.

En esa línea, aseguró que este planteamiento ya fue transmitido al Presidente de la República y que también ha sido compartido por otros gobernadores del país.

"En eso, hay ajustes que hacer, se lo dijimos al Presidente la otra vez que nos reunimos. Nuestro presidente, Alejandro Santana, que es el gobernador de Los Lagos y presidente de Agorechi, lo ha manifestado en un par de ocasiones. Y yo he podido ver, por lo menos, a mis colegas de la región del Biobío y de Coquimbo señalar crítica en esa línea también durante esta crisis", sostuvo.

Finalmente, Orrego enfatizó que las autoridades mantendrán un seguimiento permanente de las zonas que históricamente presentan mayor vulnerabilidad frente a eventos meteorológicos.

"Hay que tomar especial atención a lugares que ya tuvimos problemas. Talagante es el caso más complejo, porque tenemos ahí muchas viviendas en el lecho del río y la gente tiende a volver, entonces vamos a estar monitoreando eso. El Estero Tiltil, hay un campamento en Ribera Río Mapocho, hay que ser capaces de monitorear, lo mismo en Puente Alto, y por supuesto, las calles que tenemos en la ciudad", concluyó.

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