Gobernador Claudio Orrego cuestiona prohibición de tránsito peatonal por sistema frontal y pide aclarar cómo se implementará

El gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, cuestionó la limitación del tránsito peatonal en polígonos de seguridad ante el riesgo de remociones en masa, crecidas de ríos, inundaciones o aluviones, medida anunciada por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, en el marco del sistema frontal.

"Nunca me había tocado en mis veintitantos años la prohibición peatonal, uno ha escuchado e implementado evacuaciones de personas en lugares específicos, pero cómo tu prohíbes que la gente camine por la calle, no lo sé", comentó Orrego en entrevista con Radio Universo.

El gobernador también llamó a actuar con cautela al momento de definir este tipo de medidas, especialmente ante fenómenos meteorológicos inesperados. “hay que tener cuidado con este tipo de fenómenos, por inesperado que sean o impredecible, establecer medidas que después sean difíciles de implementar. ¿Qué hace la gente no va a trabajar? ¿A qué hora se implementa el cierre? Hay que tener cuidado, primera vez que lo escucho, no tengo idea cómo lo van a implementar".

"Yo creo que es bien importante que cuando la autoridad, en este caso el subsecretario del Interior, establece una medida, también explique cómo se implementa. Por ejemplo, se podría hacer un llamado a los empleadores a que liberen a sus trabajadores media jornada. Va a generar mucha conversación y mucha duda", comentó respecto de los anuncios realizados por Máximo Pavez.

En esa línea, Orrego distinguió entre las recomendaciones preventivas y las instrucciones obligatorias para la población. “Generalmente uno hace un llamado a que la gente no transite por los lugares, se quede en la casa en la medida de lo posible. Son recomendaciones. Ahora cuando tu das una instrucción, tienes que tener la capacidad de implementarla, en este caso desconozco cómo se va a hacer".

Finalmente, el gobernador se refirió a la capacidad de respuesta de los municipios frente a los episodios de mal tiempo y destacó los avances registrados en esta materia. “Yo creo que los municipios poco a poco han ido fortaleciendo su capacidad de reacción frente a este tipo de fenómenos. En parte ayudados por nosotros (Gobierno Regional), aquellos que les hemos comprado material como camiones aljibes, motobomba. En otros, con recursos propios. Es evidente que la preparación para eventos como este va a tener que ser permanente", dijo.

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