Germán Becker por proceso constituyente: "Hubiera sido mejor que los republicanos fueran más moderados en sus enmiendas"

El consejero de Renovación Nacional, Germán Becker, se refirió al proceso constituyente donde el Partido Republicano busca imponer la aprobación de sus enmiendas tras la primera semana de votaciones en el pleno.



“Hubiera sido mejor que fueran más moderados en sus enmiendas, sobre todo en la cantidad y profundidad de algunas. Pero sí han tenido flexibilidad para llegar a acuerdos con nosotros”, dijo Becker al diario El Mercurio.



“Los republicanos tienen la responsabilidad mayor si esto se rechaza, porque son más. Pero también la izquierda vino desde un principio a imponer sus normas en una situación de minoría”, agregó el consejero.



Una de las enmiendas más polémicas fue la aprobación del derecho a la vida y Becker sostuvo que fueron los republicanos quienes hicieron los cambios al texto que había propuesto el panel de expertos.



“El ‘quien’ lo cambiaron los republicanos. Eso iba de la mano con el ‘todo ser humano es persona’ y con que las personas ‘son libres’ (y sin el ‘nacen libres’) para configurar una causa para eliminar el aborto en tres causales. Pero al no quedar el tema del ‘ser humano’ y que ‘todos son libres’, la verdad es que ahí ya no hay una causa armada para bajar el aborto en tres causales. Ahí, sostengo yo, que el ‘que’ y ‘quien’ ya no tienen gran importancia en un requerimiento ante el TC”, expresó Becker.



“Yo actué de acuerdo con mis principios. Con la enmienda esa, más la ley que aprobamos el miércoles, que dice, “la ley protege la vida de quien está por nacer’, se configuraba todo para eliminar el aborto en tres causales y quedar sin ningún tipo de aborto. La violación, el riesgo de vida de la madre y la inviabilidad del feto son causales muy fuertes, y creo que el país quiere que se mantengan estas causales. Sí apoyamos ‘la ley protege la vida de quien está por nacer’, porque con eso se asegura que no haya aborto libre”, agregó.



Sobre su rechazo a algunas enmiendas que han sido propuestas por los republicanos, Becker fue claro en indicar que “hay un mensaje implícito a los republicanos de que no todas sus enmiendas pueden ser aprobadas por el solo hecho de que ellos las presenten”.



“Muchos dicen que Chile Vamos ha jugado un rol secundario acá, pero lo que se vio ahí es lo que se dio en todas las comisiones y enmiendas de unidad de propósito: nosotros morigeramos bastante las enmiendas más duras de los republicanos. En lo que está ahora votándose, en todas partes está la mano de Chile Vamos”, complementó.



Becker también se refirió al llamado que realizó el líder del Partido Republicano José Antonio Kast a Chile Vamos y aseguró que “se equivocó. No tenía para que hacer eso. Nosotros somos partidos distintos al de él, en cosas pensamos parecido y en otras, no. Él debería haber hablado con nosotros previamente, haber hecho algún gesto antes de ese tuit. Espero que también entienda que fue un error”.



Por último, criticó la postura de la izquierda en el proceso constituyente. “La izquierda está buscando razones para restarse de la aprobación. Y ha encontrado razones. En cualquier texto tan largo como este, con tantas cosas importantes, uno puede encontrar cosas que le molestan”.



“Pero esto no se trata de una Constitución para los republicanos o Chile Vamos, se trata de una ojalá para la mayoría de los chilenos. Hemos trata de llegar lo más lejos posible, hacia el centro, hacia la centroizquierda”, finalizó.

