Gendarmería trasladó a Mauricio Hernández Norambuena desde Rancagua a la cárcel de alta seguridad en Santiago

Gendarmería confirmó que el exfrentista Mauricio Hernández Norambuena, conocido como "Comandante Ramiro", fue trasladado desde el Complejo Penitenciario de Rancagua hasta el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas) en Santiago.

A través de un comunicado, explicaron que se trata "de una gestión técnica y normativa, que responde a medidas de seguridad penitenciaria por tratarse de un interno de alta connotación pública, por lo que su perfil criminógeno hizo recomendable su traslado al recinto penitenciario de alta seguridad".

Gendarmería explicó que toman de "manera continua" estas medidas "que responden a la seguridad institucional, además de abordar condiciones de habitabilidad y exigencias operativas específicas de cada recinto, asegurando la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad".

"Actualmente, el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS) cuenta actualmente con plazas disponibles", precisaron.

Finalmente, la institución reafirmó "su compromiso con el cumplimiento de la ley, el respeto irrestricto a los derechos humanos y la correcta administración del sistema penitenciario nacional".

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