Gendarme de franco disparó contra hombre en situación de calle en Santiago tras ser mordido

Una persona en situación de calle, de nacionalidad haitiana, mordió a un gendarme de franco en plena vía pública en la comuna de Santiago.

Esta inédita situación se registró en la esquina de avenida Viel con General Rondizzoni, durante la madrugada de este martes.

Según informó Carabineros, el funcionario, que habría estado ebrio, fue agredido con un objeto contundente mientras caminaba por el lugar y luego, lo mordieron en la mandíbula derecha, sacándole un pedazo de piel.

Ante el impacto, el gendarme sacó un arma que portaba, autorizado para ello, y disparó cinco veces contra el agresor. Dos de las balas dieron en el muslo derecho del sujeto en situación irregular.

“Durante la madrugada, se generó un altercado entre dos personas adultas. Esto habría generado que se agredieran mutuamente. Uno de los participantes de la agresión habría extraído un arma de fuego y efectuado el disparo en el lugar”, detalló José Espinoza, capitán de la 2° Comisaría de Santiago Central.

Añadió que “estas personas se identificaron una como una persona en situación de calle y la otra persona como funcionario de Gendarmería de Chile. En estos momentos, la persona en situación calle se encuentra fuera de riesgo vital en la unidad para su paso a control de detención. En cuanto al funcionario de Gendarmería, se encuentra siendo atendido, y lo más probable es que quede hospitalizado de acuerdo con las lesiones que mantienen, que no son de gravedad”.

Espinoza confirmó que ambos quedaron detenidos, por lo que el gendarme está con custodia policial.

Cabe señalar que el Ministerio Público instruyó que el Laboratorio de Criminalística (Labocar) de la Policía de Investigaciones (PDI) realice pericias en el sitio del suceso para recabar más antecedentes y determinar el origen de lo sucedido.

PURANOTICIA