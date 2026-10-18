Gajardo pide que la Corte resuelva casos de salud grave, “pero no un indulto”

El exministro de Justicia Jaime Gajardo rechazó la posibilidad de otorgar indultos a condenados por crímenes de lesa humanidad y sostuvo que hacerlo enviaría una señal negativa a la sociedad, tanto desde el punto de vista ético como jurídico.

“Los crímenes de lesa humanidad son los más graves que se pueden cometer en la legislación nacional e internacional (…) Yo creo que el indulto que es el perdón que le otorga el jefe de Estado a un criminal de lesa humanidad no debería darse porque la señal para la sociedad es muy fuerte”, aseguró Gajardo en entrevista con TVN.

“Es decirle a la sociedad: mire usted puede cometer el crimen más grave que existe en la legislación nacional internacional, aquellos crímenes que son contra la humanidad”, añadió y agregó que “ese mensaje yo creo que en términos éticos y en términos jurídicos no debería ocurrir en nuestra sociedad”.

Sobre las posibles remisiones a personas con enfermedades graves, explicó que “tenemos actualmente una vía para que en esas situaciones humanitarias sea la corte la que resuelva en casos muy concretos por razones muy justificadas por situaciones de enfermedad que son claras y evidentes, pero no un indulto”.

“Todas las personas tienen abierta esa vía, lo que yo digo, y he sido bien enfático, es que bajo ninguna circunstancia corresponde un indulto ni para personas que hayan cometido terrorismo ni para personas que hayan cometido crímenes de lesa humanidad”, agregó.

Y recordó que “los indultos que realizó el presidente Boric en su minuto no fueron indultos a personas condenadas por terrorismo”.

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