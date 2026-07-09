Funcionario de la PDI permanece grave tras autoinferirse una herida luego de parapetarse en oficina de Las Condes

En estado grave y hospitalizado en el Hospital de Carabineros permanece el funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) que se parapetó en una oficina de abogados en la comuna de Las Condes, donde denunció a gritos por una ventana que estaba siendo amenazado de muerte.

Según informó 24 Horas, el funcionario, de 47 años, se autoinfirió una herida en el cuello, por lo que durante la madrugada de este jueves fue trasladado al recinto asistencial. Hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre su estado, debido a que la causa se mantiene bajo una investigación de carácter reservado.

Los hechos se remontan a la noche del martes, cuando el subcomisario de la Brigada Investigadora de Robos e Intervención Criminalística (Biro Incri) llegó hasta una oficina ubicada en calle Las Tranqueras, donde comenzó a gritar desde una ventana e incluso lanzó su arma de servicio.

"Soy PDI, ayúdenme por favor, me van a matar. Llamen a Carabineros. Me van a matar. Si me matan, van a plantar una pistola como siempre lo han hecho. Créanme, subcomisario Silva, soy inocente. Ayúdenme, por favor. Me obligaron a cometer delitos por creer que estaba en lo correcto", fueron algunos de los gritos registrados por vecinos y difundidos en redes sociales.

Tras la emergencia, Carabineros llegó al lugar y trasladó al funcionario a un recinto asistencial. Posteriormente, la Fiscalía Metropolitana Oriente inició una investigación reservada, mientras que el detective quedó en su domicilio con punto fijo de Carabineros y con prohibición de acercamiento de personal de la PDI.

En una actividad junto a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), el jefe nacional de Delitos Contra las Personas, Jorge Abate, señaló que "estamos preocupados por la salud de nuestro funcionario (...) Corresponde a un oficial investigador de una unidad operativa de Santiago".

“El estado de salud es lo más importante en este momento para ver la situación en la cual se encuentra”, añadió. Hasta ahora, no se han reportado problemas de salud mental del funcionario involucrado.

Por su parte, el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, indicó que "estamos esperando que se aclaren los hechos por los cuales esta persona se habría parapetado y habrían sucedido los hechos. También estamos esperando que siga adelante la investigación de Carabineros".

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