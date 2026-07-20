Funcionaria de la PDI frustra violento asalto tras ser atropellada en San Miguel: cuatro menores de edad fueron detenidos

Una funcionaria de la Policía de Investigaciones (PDI) fue atropellada este miércoles por cuatro menores de edad que intentaban escapar tras un robo con violencia en San Miguel.

La funcionaria hizo uso de su arma de servicio durante el procedimiento, hiriendo a tres de los sujetos, quienes fueron detenidos junto al cuarto ocupante del vehículo.

El hecho ocurrió en las afueras de una sucursal bancaria de la comuna del sector sur de la región Metropolitana, cuando la detective —que ya había terminado su turno— se percató de que una mujer era víctima de un robo con violencia y decidió intervenir.

Según informó la PDI, tras la acción de la funcionaria, los cuatro sujetos intentaron huir a bordo de un vehículo, momento en que embistieron a la detective, quien quedó sobre el capó y fue arrastrada por algunos metros.

Ante esa situación, la oficial utilizó su arma de servicio en reiteradas ocasiones, impactando a tres de los ocupantes del automóvil. Los disparos provocaron que el vehículo se detuviera, permitiendo la captura de los cuatro menores.

El jefe nacional de Delitos Contra las Personas de la PDI, Jorge Abate, explicó que los sujetos "se lanzan con el vehículo impactando y atropellando a la funcionaria policial", razón por la que la detective hizo uso de su arma de fuego.

El oficial agregó que los cuatro detenidos son menores de edad y que tres de ellos serían extranjeros. Sus identidades están siendo verificadas, así como una eventual participación en otros hechos delictuales o vínculos con organizaciones criminales.

La detective fue trasladada inicialmente a un centro asistencial y luego al Hospital de Carabineros. En primera instancia, no presentaría lesiones de gravedad.

Por instrucción de la Fiscalía, equipos de la Brigada de Homicidios Sur, la Brigada Investigadora de Robos Sur y el Laboratorio de Criminalística de la PDI quedaron a cargo de las diligencias para esclarecer la dinámica del hecho.

(Imagen: PDI)

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