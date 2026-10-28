Franco Parisi exige salida del ministro Rabat y critica a Kast por "mantener a sus amigos"

El secretario general del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, emplazó al Presidente José Antonio Kast a solicitar la salida del ministro de Justicia, Fernando Rabat, cuestionando su continuidad en el gabinete tras las rebajas de condenas a delincuentes, entre ellos condenados por delitos sexuales contra menores.

El también economista acusó al mandatario de privilegiar la permanencia de sus ministros por sobre el bienestar de los chilenos, comparó su actuar con el del expresidente Gabriel Boric y advirtió que mantener a Rabat podría convertirse en otro “pecado capital” de su administración.

“El Presidente Kast tiene que cuidar a los chilenos, a la gente, y no a sus amigos ministros que se equivocaron”, sostuvo Parisi, al cuestionar el respaldo del Mandatario al secretario de Estado.

El dirigente del PDG afirmó que, pese a la trayectoria profesional de los integrantes del gabinete, el titular de Justicia cometió errores que ameritan su salida. En ese sentido, cuestionó las rebajas de condenas que beneficiaron a personas condenadas por delitos sexuales contra menores y a ciudadanos extranjeros condenados por extorsión.

“Son muy profesionales, pero el ministro de Justicia se equivocó. No solamente terminó rebajándoles las penas y dejando a algunos libres pedófilos, que son de lo peor de la sociedad, sino que además benefició a extorsionadores extranjeros que ni siquiera fueron expulsados”, señaló.

Parisi también comparó la decisión de mantener a Rabat con la conducción del Gobierno anterior, acusando que privilegiar la permanencia de ministros por razones de cercanía política perjudica al país.

“Mantener a sus amigos, lo mismo que hacía el presidente Boric, le hace mal a Chile y a la democracia”, afirmó.

Finalmente, el secretario general del PDG insistió en que Rabat debe abandonar el gabinete y advirtió sobre las consecuencias políticas de mantenerlo en el cargo.

“Por eso, tiene que dar un paso al costado, porque si no, lamentablemente, va a ser otra marca, otro pecado capital que va a tener la administración Kast, que hasta ahora les ha hecho muy mal a los chilenos”, concluyó.

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