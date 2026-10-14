Franco Parisi cuestiona pérdidas de las AFP por US$11.000 millones y emplaza al Presidente Kast a "tomar cartas en el asunto"

El secretario general del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, cuestionó las pérdidas asociadas a operaciones con derivados de tasas de interés realizadas por las AFP y llamó al Presidente José Antonio Kast a “tomar cartas en el asunto”, apuntando además a eventuales responsabilidades tanto de las administradoras como de la Superintendencia de Pensiones.

“Acaban de perder US$11.000 millones las AFP en el fondo de los trabajadores, básicamente por especular con unos swap de tasas de interés de Estados Unidos”, afirmó el excandidao presidencial, quien además expuso como ejemplo que el monto es igual a “casi dos veces de pago de la PGU anual, y casi todo en el fondo E”.

La cifra mencionada por el también economista coincide con Diario Financiero, que calculó en más de US$11.000 millones el costo acumulado para los afiliados asociado a swaps de tasas de interés y estimó que estos instrumentos explican cerca del 80% de la caída registrada por el Fondo E durante 2026.

Parisi calificó los swaps como un instrumento “complejo y totalmente especulativo” y advirtió especialmente por el impacto sobre quienes se encuentran próximos a jubilarse y mantienen sus ahorros en el Fondo E.

Según los antecedentes publicados por Bloomberg, las AFP habían incrementado durante los últimos dos años su exposición a derivados vinculados a las tasas estadounidenses. Hace un año esas posiciones mantenían una valorización positiva cercana a US$1.400 millones, pero a septiembre acumulaban una valoración negativa de aproximadamente US$7.700 millones.

“¿Y quién lo va a pagar? Principalmente los que están a punto de jubilarse en el Fondo E”, sostuvo Parisi, y explicó que este fondo, que concentró la mayor exposición a este tipo de instrumentos, acumula una caída real de 10,4% durante 2026.

En este contexto, el líder del PDG también cuestionó la falta de una reacción del Ejecutivo y manifestó que “uno echa de menos al líder de Chile, es decir, al Presidente Kast, que salga a tomar cartas en el asunto”.

Finalmente, Parisi apuntó además a la responsabilidad de las autoridades fiscalizadoras y pidió consecuencias por lo ocurrido. “Espero que rueden algunas cabezas, por lo menos en algunas AFP, en algunos fondos que administran. Y, por supuesto, también en la Superintendencia de Pensiones”, indicó.

PURANOTICIA