Franco Parisi afirma que habría sacado al ministro Rabat en 24 horas por rebaja de condenas: "Es un mega error o terror"

El excandidato presidencial y fundador del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, aseguró que, de haber llegado a La Moneda, habría removido en un plazo de 24 horas al ministro Fernando Rabat por la polémica relacionada con las rebajas de condenas, decisión que calificó como un “mega error o terror”. Sin embargo, aclaró que serán los parlamentarios de su colectividad quienes definirán su postura frente a la acusación constitucional.

“Si hubiéramos estado nosotros en el Gobierno, y nos hubiese tocado esta situación, habríamos sacado al ministro en 24 horas, independiente de lo bien o no tan bien que lo haya hecho. Creo que la decisión que tomó es un mega error o terror, y claramente está dañando a Chile y a los chilenos", aseguró Parisi en entrevista con Radio Cooperativa.

Pese a manifestar su rechazo a la decisión del secretario de Estado, el líder del PDG sostuvo que no tiene certeza sobre cómo votarán los legisladores de su partido. "Lo van a decidir ellos, aunque lo que dije (que el ministro debió salir) responde a que lo he testeado hablando con la mayoría de ellos".

En esa línea, Parisi explicó que los diputados de la colectividad aún no han recibido formalmente el documento acusatorio y que está prevista una instancia para analizar sus fundamentos junto a los impulsores de la iniciativa. “A los diputados ni siquiera les ha llegado el libelo: va a llegar hoy en la tarde, (y para entonces) está coordinada una reunión entre los legislativos del PDG y quienes la están presentando, para empezar a ver de qué se trata", contó el excandidato presidencial.

Asimismo, destacó que los parlamentarios de su partido se tomarán el tiempo necesario antes de adoptar una definición sobre el proceso. Agregó que sus parlamentarios "son muy mateítos y se van a dar todo el tiempo necesario para tomar la decisión correcta, y ojalá consensuada, pero este proceso va a durar, por lo menos, dos semanas". Respecto de los argumentos de la acusación constitucional impulsada por la oposición, Parisi consideró que el primer capítulo sería el que cuenta con mayor solidez jurídica. Sobre ese punto, aseguró que, desde el punto de vista constitucionalista, "el primer capítulo es el más sólido de los tres, y eso es lo que yo creo que va a pesar en la discusión" de los parlamentarios.

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