Fracasa reunión entre el Gobierno y No + TAG: Transportistas mantienen las movilizaciones

El movimiento confirmó que "Santiago seguirá paralizado" tras no lograr un consenso con el Ejecutivo sobre el alza de combustibles y costos operacionales.
El Gobierno no logró llegar tras una reunión con el movimiento No + TAG, en medio de las movilizaciones de transportistas por el alza en el precio de combustibles y de los costos operacionales.
El presidente de No + TAG, Andrés Alarcón, manifestó que “no se pudo llegar a un acuerdo, lamentablemente. El Gobierno no está ofreciendo nada con respecto a lo que nosotros estamos proponiendo. Acá hay una diferencia de clasismo con respecto a las organizaciones".
"Santiago va a seguir paralizado y le pido todo el apoyo a la ciudadanía porque nosotros no vamos a bajar los brazos, mientras no tengamos soluciones concretas con respecto a lo que estamos pidiendo", añadió.
En cuanto a los anuncios del Ejecutivo, Alarcón valoró "el esfuerzo que está haciendo el Gobierno. Hoy en día está haciendo un esfuerzo respecto al congelamiento de las tarifas, lamentablemente no es lo suficiente para lo que pide la ciudadanía o los gremios".
El dirigente acusó que "hoy hay una diferencia de clasismo, tienen a dirigentes que no tienen ningún camión en la calle y están comenzando a amenazar a dirigentes con quitarles contratos que tienen con el Gobierno si no deponen la paralizaciones, creo que esa no es la manera señor Presidente".
Finalmente, se dirigió al Presidente José Antonio Kast y le pidió que "no apague el fuego con bencina, usted tiene la potestad de realizar gestiones en fin de toda la ciudadanía".
“Es lamentable que el Presidente salga del país cuando hay un problema ciudadano que afecta a mucha gente, esperamos que pueda destrabar esta situación, que el Presidente Kast le pida ayuda al candidato Kast para poder buscar soluciones“, sentenció.
PURANOTICIA