Formalizan a padre del subsecretario Pavez tras grave accidente en Colina

Para las 11:00 horas de este lunes está fijada la audiencia de formalización de Máximo Pavez Cerda, padre del subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien permanece detenido tras protagonizar un accidente de tránsito en la comuna de Colina.

El imputado fue arrestado durante la madrugada del viernes luego de colisionar con una carreta de tracción animal en la que viajaba una familia de tres personas, dejando a uno de sus integrantes en riesgo vital.

La audiencia se desarrollará en el Juzgado de Garantía de Colina, después de que el Ministerio Público solicitara ampliar la detención del conductor para continuar con las diligencias relacionadas con el accidente.

De acuerdo con los antecedentes policiales, Pavez Cerda conducía un automóvil que impactó por detrás a una carreta en la que se desplazaban dos adultos y una menor de edad.

Producto de la colisión, los ocupantes del vehículo de tracción animal salieron eyectados y resultaron con diversas lesiones.

El afectado de mayor gravedad es el hombre que conducía la carreta, quien sufrió una fractura de cráneo y permanece en riesgo vital en Clínica Dávila.

En tanto, la mujer y la menor de edad también resultaron heridas. Según la información disponible, dos de las víctimas permanecen hospitalizadas.

ALCOHOTEST ARROJÓ 1,58 Y MANTENÍA LICENCIA VENCIDA

Tras el accidente, personal de Carabineros llegó al lugar y constató que el conductor del automóvil se encontraba en estado de ebriedad, por lo que procedió a su detención.

El alcohotest practicado a Máximo Pavez Cerda arrojó un resultado de 1,58, mientras que su licencia de conducir se encontraba vencida.

Los antecedentes policiales también indican que el automóvil involucrado circulaba sin luces al momento del impacto.

La Fiscalía continúa reuniendo información sobre las circunstancias del accidente, considerando la gravedad de las lesiones sufridas por los integrantes de la familia.

IMPUTADO PERMANECE BAJO CUSTODIA DE GENDARMERÍA

La audiencia de formalización estaba pendiente luego de que el Ministerio Público solicitara extender la detención de Pavez Cerda, petición que fue acogida por el Juzgado de Garantía de Colina.

El fiscal Gonzalo Álvarez explicó la situación judicial del imputado mientras se espera la audiencia de este lunes.

“Como se amplió la detención, su calidad es de detenido en tránsito hasta la realización de la audiencia de formalización. El imputado queda a disposición de Gendarmería en un penal de la comuna de Colina”, señaló.

De esta manera, Máximo Pavez Cerda deberá comparecer este lunes ante el tribunal, instancia en la que la Fiscalía comunicará formalmente los hechos que investiga y los delitos que eventualmente le atribuirá.

PURANOTICIA