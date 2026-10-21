Fiscalizan a más de 2 mil extranjeros en operativo nacional y detectan 347 infractores de la normativa migratoria

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, y el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, entregaron un balance sobre el último operativo de fiscalización de extranjeros.

Según informaron, el despliegue se realizó en todo el país y contó con la participación de 1.138 funcionarios policiales y 381 vehículos policiales.

El operativo permitió detectar a 347 personas en situación de infracción migratoria de las cuales 139 registraban ingresos al país a través de pasos no habilitados, mientras que las otras 208 presentaban distintas infracciones a la normativa migratoria.

En cuanto a las nacionalidades, 223 infractores corresponden a ciudadanos venezolanos, 40 a colombianos, siete a peruanos y 77 a personas de otras nacionalidades.

El procedimiento también fue utilizado para completar el vuelo de expulsión programado para esta semana. De esta forma, se notificaron 27 expulsiones, además se registraron 39 expulsiones pendientes de materializar.

El Congreso despachó a ley el proyecto que perfecciona el procedimiento de expulsión administrativa, otorgando mayores facultades a los organismos públicos, mejorando la ejecución de los procesos y robusteciendo el registro de datos biométricos de extranjeros que se encuentren en situación migratoria irregular.

En esta línea, el ministro Arrau manifestó que "estamos muy contentos porque ayer el Congreso despachó una ley que facilita la expulsión administrativa, permite el ingreso a viviendas para ir a buscar a estas personas, notificar de manera electrónica".

(Imagen: Gobierno)

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