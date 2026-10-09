Fiscalía investiga eventuales responsabilidades por aluvión en Las Condes que dejó cerca de 2.000 viviendas dañadas

La Fiscalía Regional Metropolitana Oriente anunció la apertura de una investigación para esclarecer el origen y las eventuales responsabilidades en el aluvión registrado este jueves en el sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes.

El ente persecutor detalló que "instruirá investigación, a personal especializado de OS9 y Labocar de Carabineros, con el objetivo de esclarecer el origen y las eventuales responsabilidades que pudieran existir en relación con el aluvión ocurrido ayer (jueves) en el sector de San Carlos de Apoquindo, comuna de Las Condes".

Asimismo, desde la Fiscalía indicaron que la investigación estará a cargo del fiscal jefe de Las Condes, Francisco Lanas, y del fiscal adjunto Manuel Zará, especialista en materias de riesgo.

El aluvión se produjo cerca de las 17:00 horas de este jueves y dejó alrededor de 1.960 viviendas con daños menores y otras 55 con daños mayores. A raíz de la emergencia, el Presidente José Antonio Kast decretó zona de catástrofe para la comuna de Las Condes.

La directora de Senapred, Alicia Cebrián, explicó que "lo que vivimos ayer fue un evento súbito, que se explica principalmente por la gran cantidad de precipitaciones que ocurrió en un corto periodo de tiempo concentrado en ese lugar".

En esa misma línea, la autoridad sostuvo que "No hubo posibilidad de generar procesos de evacuación de manera anticipada. Todo lo que se hizo fue en respuesta a lo que estaba sucediendo en ese momento", al referirse a las dificultades para anticipar la emergencia.

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