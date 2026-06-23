Fiscalía indaga "tour delictual": sospechosos de la brutal muerte de niño en San Bernardo serían menores de edad

El fiscal jefe de Flagrancia Occidente, Juan Carlos Hidalgo, quien lidera las primeras diligencias por el caso ocurrido en San Bernardo, informó que los sujetos involucrados en la muerte de un niño de 12 años aparentemente habrían estado ejecutando un “tour delictual de oportunidad”. Según las primeras hipótesis, los sospechosos serían menores de edad.

El persecutor explicó que la investigación se centra en la posible existencia de una banda de adolescentes vinculada a diversos ilícitos, tanto previos como ocurridos de manera simultánea, además de otros hechos delictivos en el mismo sector.

“Estamos profundizando en relación a la configuración de una banda de menores de edad que podrían haber participado también en otros ilícitos, tanto anteriores como simultáneos. En ese sentido, también estamos recabando información de otras víctimas y también testigos que se han acercado a aportar más información, que va a ser evaluada y es complementaria con este doble fin”, señaló el fiscal en el mismo sitio del suceso.

Hidalgo agregó que el vehículo utilizado por los presuntos responsables mantenía un encargo reciente por un robo ocurrido en una estación de servicio, lo que refuerza la tesis investigativa que maneja el Ministerio Público.

“El vehículo en el cual se desplazaban estos autores del hecho tenía un encargo muy reciente por un robo que se había cometido en breves momentos anteriores (una estación de servicio), y que también está relacionado, no solamente de manera temporal, porque se cometió recientemente, sino también porque se cometió en el sector. Por eso la hipótesis del tour delictual es la que en estos momentos estaría en vigencia”, añadió.

En paralelo, el fiscal informó que la Unidad Regional de Víctimas está entregando apoyo psicosocial a los familiares del menor, quienes lo acompañaban al momento del crimen, específicamente su padre y una tía, quienes resultaron directamente afectados por el hecho.

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