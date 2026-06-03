Fiscal Nacional plantea incorporar delitos económicos como los casos de colusión al Registro de Vándalos

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, propuso que en el Registro de Vándalos, anunciado por el Presidente José Antonio Kast, se incluya los delitos económicos, apuntando a casos de colusión, debido a que no están sancionados como delitos, pero causan daño a las personas.

En entrevista con radio ADN, el persecutor dijo que se debería incorporar al registro “los casos de colusión, que hoy día no son necesariamente constitutivos de delito, en general no lo son, pero provocan un daño importante a la comunidad”.

Sobre la propuesta del Mandatario, el jefe del Ministerio Público, cree que es fundamental que se ponga foco en las incivilidades.

“Es valioso porque la experiencia extranjera demuestra que, en contra del sentido común, en contra de lo que pensábamos que teníamos que perseguir siempre lo más grave y desentendernos de desperdiciar recursos en la persecución de las infracciones menores, porque no se justifica, lo que ocurre es que cuando generas un ambiente de no respeto de la ley, incluso de situaciones menores, eso contribuye a la comisión de delitos más graves”, comentó.

Y planteó que el Registro de Vándalos “está bien inspirado” y que resulta “positivo abordar la responsabilidad de quienes le provocan daño, nos provocan daño a todos, o que provocan daño a lo que es de todos, también desde la perspectiva de cómo nos devuelven o cómo retribuyen o reparan el perjuicio que nos han provocado a todos”.

“La idea de que alguien repare el daño que causó, es una idea que en general también se entiende que es virtuosa, que es positiva”, agregó.

Además, el Fiscal Nacional advirtió que “no cabe duda que habrá que tomar en consideración los compromisos internacionales de Chile en materia de protección de datos”.

“Una cosa, por ejemplo, es tener un registro y otra cosa es hacerlo público. Usted puede tener un registro y no necesariamente publicarlo en Internet, pero puede tenerlo disponible”, comentó.

Finalmente, contó que “hay experiencias bastante interesantes en Países Bajos, hace unos días tratábamos en la embajada, en que las instituciones comparten información, pero manteniendo la reserva de información y con aplicaciones que eso lo permiten”.

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