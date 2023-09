Fiscal nacional Ángel Valencia confirma medidas por posible ingreso del "Niño Guerrero" a Chile

El fiscal nacional Ángel Valencia confirmó que están tomando medidas ante el posible ingreso al país de Héctor Guerrero Flores, alias el "Niño Guerrero", líder del Tren de Aragua, quien junto a 40 personas de la organización criminal se fugaron de la cárcel en Venezuela.



Valencia en conversación con T13 radio dijo que se "han tomado medidas internas por si este sujeto intenta ingresar al país y pueda ser detectado".



El fiscal nacional no confirmó la presencia del "Niño Guerrero", pero indicó que "hay que ocupar todos los medios disponibles. Es muy difícil que se presente con su pasaporte en el aeropuerto Arturo Benítez a pedir refugio, pero no hay descartar ninguna alternativa, no por eso hay que evitar el esfuerzo o desechar la alternativa".



Al ser consultado si es que el "Niño Guerrero" ha estado en otras oportunidades en Chile dijo que "sí tenemos antecedentes de que parte importante de la red ha estado en Chile, jefaturas importantes de ellas, tenemos una jefatura privada de libertad en Chile, en una causa en Tarapacá, un importante de número de esa red está privada de libertad".



En otros países han llamado a entregar información respecto de su paradero a cambio de recompensa, medida que en Chile no se aplicará, ya que Valencia dijo que "no tenemos presupuesto para ello, no es una medida que podemos implementar".



"Para el futuro es una alternativa que podría evaluarse y discutirse a nivel legislativo. Me parece que debería ser una de las alternativas que debería discutirse en el Congreso en el futuro inmediato o próximo", agregó.



Por último, sostuvo que “estamos en un punto en Chile donde ya deberíamos empezar a discutir medidas de esa naturaleza".

PURANOTICIA