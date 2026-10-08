Fiscal nacional advierte que recortes del Presupuesto 2027 amenazan la autonomía del Ministerio Público

El fiscal nacional Ángel Valencia cuestionó los recortes contemplados en el Presupuesto 2027 para el Ministerio Público y advirtió que estas modificaciones podrían afectar su autonomía constitucional, al obligarlo a recurrir a la Dirección de Presupuestos (Dipres) para autorizar determinados recursos y decisiones.

Según publicó Emol, la máxima autoridad del Ministerio Público planteó sus reparos durante la sesión de la subcomisión de Presupuestos, realizada este miércoles en el Congreso.

“Me parece gravísimo. Una de las herramientas más frecuentes que tienen los gobiernos para intervenir en las decisiones que toman los ministerios públicos, esto a nivel regional, que normalmente son autónomos, es el control presupuestario, el castigo presupuestario o el premio presupuestario", dijo Valencia en la comisión.

El fiscal nacional argumentó que “yo parto de la buena parte de la fe y soy sincero (... ) Yo entiendo que aquí se está tratando de pensar desde el punto de vista de la eficiencia, pero no se está advirtiendo la consecuencia. El riesgo de esto es que, si en algún momento yo necesito tomar una decisión de mandar algunos fiscales a Colombia, y me falte plata, tenga que ir a la Dipres a pedirle la autorización".

"¿Cómo le explico si tengo reserva legal y la Dipres no es interviniente? (...) ¿Y si tengo la prohibición expresa incluso hasta de hablar de la existencia de la investigación y el Ministerio de Hacienda no es interviniente?", se preguntó.

Asimismo, aseguró que “uno no puede prever cuánto va a necesitar, y si necesitamos gastar un poco más en viáticos, ¿cómo voy a tener que ir a hablar a la Dipres para decirle que necesito más plata? O sea, no es un problema de montos solamente (...) es un tema con proteger la autonomía constitucional del Ministerio Público a la que nos dedicamos"

"Se entiende que estamos en un contexto en el cual se está intentando tener un mejor mayor control del gasto. Nosotros no somos una institución que tengamos problemas en ese sentido”, aseveó Valencia.

"El Ministerio Público es constitucionalmente autónomo principalmente con dos propósitos, el primero para poder investigar la corrupción con mayor libertad y segundo, para poder evitar que cualquier gobierno, ya que los gobiernos van cambiando, pueda ocupar el Ministerio Público para perseguir preferentemente a los opositores, para poder tener la independencia y la imparcialidad necesaria para llevar adelante investigaciones que sean apropiadas", recalcó.

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